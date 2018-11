Il governo conferma i saldi della manovra Ma lo spread torna a far paura

Il governo conferma i saldi della manovraMa lo Spread torna a far paura : ... nero su bianco, la disponibilità a inserire nella legge di bilancio dei meccanismi che facciano scattare in automatico tagli alla spesa nel caso in cui l'andamento del Pil o dell'economia ...

Manovra - il governo all’Ue : confermati reddito di cittadinanza e quota 100 - più fondi per il dissesto idrogeologico : La lettera in risposta ai rilievi della commissione Ue sulla Manovra conferma «l’impianto e l’azione politica». È quanto riferiscono fonti leghiste. In particolare vengono confermati i meccanismi di controllo automatici della spesa trimestrali previsti. ...

Padoan a Tria : rallentamento 2018 conferma stime governo? Un'assurdità - : Così il deputato democratico Piercarlo Padoan ha replicato al ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione sulla Manovra di fronte alle commissioni Bilancio di …

Tria conferma i fondamentali della Manovra. Di Maio ribadisce : il governo non cadrà : Le misure che il Governo ha messo a punto rappresentano un percorso di politica economica che aiuterà il Paese a crescere". " Ribadisco un concetto fondamentale: non esiste stabilità economica senza ...

Tria conferma i fondamentali della Manovra. Di Maio ribadisce : il governo non cadrà : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria continua a difendere a spada tratta la Manovra, ricordando che 'il Governo è stato autorizzato dal Parlamento ad un indebitamento del 2,4% nel 2019 e il

Manovra - Tria : governo conferma pilastri : Il rallentamento dell'economia rafforza "gli obiettivi della Manovra: contrastare il rallentamento della crescita e fornire uno stimolo con gli investimenti pubblici". "Per il prossimo anno si stima ...

Manovra - Tria : governo conferma pilastri : 10.56 Il governo vuole confermare la Manovra "nei suoi pilastri fondamentali". Così il ministro dell'Economia,Tria,in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il rallentamento dell'economia rafforza "gli obiettivi della Manovra: contrastare il rallentamento della crescita e fornire uno stimolo con gli investimenti pubblici". "Per il prossimo anno si stima un effetto espansivo sulla crescita di 0,6 punti percentuali", afferma ...

Auto elettriche : il governo conferma l’arrivo di incentivi per l’acquisto : L’Italia è sicuramente negli ultimi posti dei paesi industrializzati per quanto riguarda la mobilità elettrica. Questo fatto è stato confermato anche da un report di Ronald Berger, che ci vede negli ultimi posti sia come leggi di più...

Ue : Conte conferma stime del governo - 'sottovalutato impatto della manovra' : Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, le previsioni di crescita della Commissione Ue per il prossimo anno 'sottovalutano l'impatto positivo della nostra manovra economica e delle nostre ...

Auto elettriche - Il governo conferma : incentivi in arrivo : Dopo il ministro dellambiente Sergio Costa, che due giorni fa aveva definito lipotesi incentivi allacquisto di Auto elettriche una possibilità, oggi è stata la volta del sottosegretario alle Infrastrutture Michele DellOrco. Parlando a Rimini, agli Stati generali della Green Economy 2018, lesponente del Movimento 5 Stelle ho annunciato che il Mit sta lavorando, con il Ministero dello Sviluppo Economico e con quello dellAmbiente, a un incentivo ...

Legge di bilancio - il governo conferma i bonus casa anche per il 2019 : Fino al 31 dicembre 2019 i contribuenti che hanno intenzione di svolgere lavori in casa potranno usufruire di detrazioni fino al 50% della spesa totale. Con la Legge di bilancio del 2019 infatti sono stati confermati i bonus casa per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie, l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, il risparmio energetico e la riqualifica delle aree verdi.Continua a Leggere

S&P CONFERMA RATING ITALIA/ Mattarella-Draghi - prove di nuovo governo : Per S&P il RATING dell'ITALIA è BBB con outlook negativo. Ora tocca ai mercati pronunciarsi, lunedì. I tentativi di far cadere il governo sono tutt'altro che scongiurati. GIANLUIGI DA RIOLD(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:00:00 GMT)J'ACCUSE/ Sapelli: in ITALIA c'è chi tifa per la troika e il defaultSCONTRO UE-ITALIA/ I mercati fanno già i conti con la fine dell'euro, int. a M. D'Antoni

Standard & Poor’s : «Rating confermato ma la manovra frenerà la crescita» Una (mezza) buona notizia per il governo : E’ arrivato in serata l’atteso parere dell’agenzia di rating. Non c’è stato il downgrade, l’Italia resta a BBB. Secondo l’agenzia la manovra indebolisce la crescita e alla fine il deficit sarà del 2,7 e non del 2,4