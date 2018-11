Galaxy F - il pieghevole di Samsung ha un prezzo e una data di uscita : Il primo prodotto davvero "foldable" di un grande produttore arriverà a marzo e costerà circa 1.800 dollari. Nel 2019 un milione di pezzi in consegna

Galaxy F(oldable) : uscita e prezzo dello smartphone pieghevole Samsung : Alla conferenza per gli sviluppatori, Samsung ha presentato il display pieghevole su un prototipo di smartphone che non ha ancora un nome definitivo, per ora è noto come Galaxy F dove la effe sta per foldable cioè pieghevole. Galaxy F: di nicchia e costoso A parte alcune caratteristiche del display non si sa ancora nulla sulle specifiche dello smartphone oltre l’adozione della nuova interfaccia, la One UI che dovrebbe arrivare anche sui ...

Galaxy X - in arrivo lo smartphone pieghevole di Samsung : Lo ha annunciato D.J. Koh, a capo del settore mobile dell'azienda, assicurando che il dispositivo non sarà uno di quei gadget che "spariscono sei-nove mesi dopo il lancio". Uscita prevista a novembre