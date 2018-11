Reddito di cittadinanza | a Napoli ben 230mila famiglie aventi diritto

Buffagni - M5s - precisa : Reddito cittadinanza fondamentale e urgente : Roma, 12 nov. , askanews, - Il reddito di cittadinanza è una "misura fondamentale". Lo precisa il sottosegretario Stefano Buffagni: "Nel corso di 'Quarta Repubblica' ho espresso ancora una volta la ...

Buffagni : "L'applicazione del Reddito di cittadinanza mi preoccupa" : "Sono preoccupato per l'applicazione del reddito di cittadinanza non per una questione di nord-sud, ma per la grandezza della misura del reddito stesso. Controllare ad esempio che 102 mila famiglie milanesi, la platea potenziale del reddito, vadano ai centri per l'impiego e si impegnino a cercare un lavoro è davvero difficile. Ci sono molte difficoltà potenziali, ma bisogna lavorarci perché è importante formare".Lo ...

Istat : “Un’impresa su 3 pagherà più tasse. Reddito di cittadinanza? Impatto modesto sul Pil” : Istat, Upb e Corte dei Conti molto scettici sulla legge di bilancio. Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, secondo l'Istat, i trasferimenti pubblici pari a circa 9 miliardi avranno un Impatto dello 0,2% sul pil. “Questa reattività potrebbe essere più elevata, e pari allo 0,3%, nel caso in cui si consideri l’Impatto del Reddito di cittadinanza come uno shock diretto sui consumi delle famiglie.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - la classifica delle città e delle province che ne beneficeranno di più - Sky TG24 - : Un'analisi del Sole 24 Ore su tutte le province d'Italia ha preso in considerazione le famiglie con Isee ordinario fino a 9.360 euro: quelle che potenzialmente potranno usufruire del provvedimento. L'...

Manovra - nuova bocciatura per Reddito di cittadinanza e pensioni : Istat, ufficio parlamentare di Bilancio e Corte dei Conti smontano la Manovra 2019: i conti del Governo non tornano. Sono...

Manovra - Boccia (Confindustria) : “Insufficiente - stime troppo ambiziose”. E su Reddito cittadinanza : “No derive assistenzialistiche” : “Il governo Conte stima la crescita per il 2019 all’1,5% come effetto della Manovra, ma riteniamo questa stima troppo ambiziosa. Con il rischio di rendere non sostenibili gli obiettivi del contratto”. Così, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, nel corso di un’audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Il giudizio di Boccia sulla Manovra è negativo: “Raggiungere il livello di crescita ...

Reddito di cittadinanza - al Sud valanga di assegni Crotone e Napoli in pole : Il Reddito di cittadinanza è ormai alle porte. I grillini hanno impostato la manovra su questo sussidio che di fatto porterà un assegno nelle tasche di chi ha una occupazione. Il parametro che ...

Reddito di cittadinanza - spuntano sul web i consigli per ottenerlo anche senza requisiti : L'Isee, ovvero l'Indicatore della situazione economica equivalente, sara' sempre di più il grande protagonista del panorama economico e fiscale italiano quando entrera' in vigore il Reddito di cittadinanza [VIDEO], misura tanto cara al M5S. Il Reddito di cittadinanza non è ancora partito, eppure sul web gia' ci sono soggetti scaltri che diffondono consigli su come ottenerlo anche se non vengono soddisfatti i requisiti. Trucchetti, insomma, che ...

Il Reddito di cittadinanza di Di Maio costa 50 miliardi - quello di Macron ne fa risparmiare 3 - 5. Dov'è il trucco? : Siccome il presidente Macron sa far di conto (esce dall'Ena, è stato banchiere chez Rothschild e ministro dell'economia con Hollande), il suo reddito di cittadinanza, annunciato en fanfare come si dice qui, cioè in pompa magna, in occasione della presentazione, a settembre scorso, del Plan Pauvreté (l'Insee, l'Istat francese, ha contato 8,8 milioni di poveri tra cui 3milioni di bambini), non ha niente, proprio niente, in ...

Reddito di cittadinanza - a quali famiglie andrà l’assegno da 780 euro al mese : Il Reddito di cittadinanza verrà erogato sulla base del Reddito Isee delle famiglie italiane. I calcoli effettuati dal Sole 24 Ore mostrano che a beneficiarne, sulla base dei redditi del 2016, saranno soprattutto le famiglie del Sud Italia. L'incidenza più alta si registra nelle province di Crotone, Napoli e Palermo. Le prime 34 province per incidenza sono tutte del Sud o delle Isole.Continua a leggere

Col Reddito di cittadinanza il M5s toglierà voti alla Lega nelle città del Nord? : I dati sono, come sempre, non del tutto certi, se non altro perché si prevede che il prossimo anno aumentino le presentazioni dell’Isee proprio per accedere al programma del governo. Quello che pare difficilmente reversibile è comunque la tendenza. Questa: stando ai calcoli, una famiglia su due, tra quante otterranno il prossimo anno il reddito di cittadinanza, vivono nel Sud o nelle Isole. Più precisamente, secondo ...

Reddito di cittadinanza : a Crotone il record di beneficiari - ultima Bolzano : L’analisi del Sole 24 ore su 2,5 milioni di famiglie, attraverso l’Isee, l’indicatore della situazione economica fino a 9 mila euro, rileva che l’incidenza maggiore della misura è in 34 province del Sud e isole. Il maggior numero di beneficiari a Napoli: 230 mila famiglie. A Sondrio 2600