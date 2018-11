Milan-Juve | Gazzetta | ' Manca il rosso a Benatia'

Salvini difende gli arbitri : «In Milan-Juve un vaffa ci può stare. Nei cambi di periferia 300 direttori di gara finiscono all'ospedale» : Sta continuando a far discutere l'episodio dell'arbitro picchiato in un campo romano di Promozione: oggi è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini,...

Milan-Juve - il doppio ex Virdis : “Higuain non doveva calciare il rigore - nessuna via di mezzo per Benatia” : Il doppio ex Pietro Paolo Virdis ha commentato la partita tra Milan e Juventus nella trasmissione Radio Anch’io Sport su RadioUno: “La superiorità della Juventus è stata evidente, il Milan un po’ incerottato ci ha creduto fino al rigore. C’è stato un sussulto d’orgoglio ma dopo il rigore fallito non c’è stata più gara: la Juve è cresciuta, soprattutto nei primi 15-20 minuti del secondo tempo, e si ...

Allegri ed i casi da moviola di Milan-Juventus : “non commento mai” - ma non è propriamente vero : Milan-Juventus continua a far discutere, così come alcune dichiarazioni di Allegri che fanno balzare alla mente le sue parole dello scorso anno Milan-Juventus ha fatto molto discutere per alcuni casi da moviola che hanno causato proteste notevoli tra i milanisti. Nel mirino sopratutto il mancato secondo giallo a Benatia per mani in area di rigore, ma anche l’atterramento di Romagnoli nel secondo tempo ed il rosso ad Higuain da parte ...

Chiellini nudo sui social : il post partita di Milan-Juventus è hot! : MILANO - post partita hot a San Siro e a farne le spese è stato Giorgio Chiellini , finito nudo sui social. La colpa? È del baby rossonero Bellanova , in panchina nel match vinto 2-0 dalla capolista ...

Milan-Juventus - Bergonzi a Calciomercato.it : “Benatia andava espulso” : Le lacrime di Higuain sono la foto di Milan-Juventus, una partita vinta dalla squadra più forte, coi rossoneri che alla fine hanno avuto anche un crollo nervoso. Higuain è l’emblema della serata. Scaricato in estate dai bianconeri, avrebbe pagato di tasca sua per lasciare il segno. C’è riuscito, ma nel modo peggiore. Dapprima ha sbagliato […] L'articolo Milan-Juventus, Bergonzi a Calciomercato.it: “Benatia andava ...

Milan-Juventus - il day after : Allegri difende Higuain e loda il suo Bentancur : Massimiliano Allegri ha parlato di Milan-Juventus: il giorno dopo la gara, è il momento delle valutazioni e delle riflessioni “Higuain? L’ho visto nel dopo partita ieri sera ed era molto più tranquillo. La sua espulsione è stato frutto di un momento in cui ha avuto una reazione, non era una partita facile, gli hanno parato il rigore e fino a quel punto aveva anche fatto una buona partita. “Il rigore? Non li sbaglia chi ...

Milan-Juventus - foto hot negli spogliatoi tra Ronaldo e Bellanova : sullo sfondo c’è Chiellini completamente nudo : La classica foto post-partita negli spogliatoi si è trasformata in un incidente a luci rosse. Al termine di Milan-Juve, il giovane terzino rossonero Raoul Bellanova ha fatto una foto con l’attaccante juventino Cristiano Ronaldo: lo scatto li immortala sorridenti nello spogliatoio bianconero, con Cr7. Ma ad attirare l’attenzione questa volta non sono gli addominali scolpiti di Cr7 in primo piano, bensì un ignaro Giorgio Chiellini ...

Milan-Juventus - il labiale di Higuain : “Fischi sempre a me” : Milan-Juventus, Higuain CI RICASCA– Si prospettano molte giornate di squalifica per il Pipita Higuain dopo quanto successo ieri sera a San Siro. Nel finale della partita contro la sua ex Juventus, infatti, il numero 9 rossonero si è reso protagonista di un acceso faccia a faccia con l’arbitro Mazzoleni. Il direttore di gara, dopo aver […] L'articolo Milan-Juventus, il labiale di Higuain: “Fischi sempre a me” ...

Milan-Juventus da record in tv : miglior risultato di share per una partita di Serie A : Milan-Juventus è stato il match clou del weekend di campionato in Serie A, una vittoria netta quella bianconera a San Siro share record del 10,96% per Milan-Juventus in esclusiva su Sky Sport: si tratta del miglior risultato di share per una partita di Serie A in prime time su Sky, il secondo in termini assoluti dopo Germania-Italia di Euro 2016 (share del 12,7%). Il match, in onda dalle 20.30, ha ottenuto 2 milioni 772 mila spettatori ...

Milan-Juventus - il post di Bonucci fa infuriare i tifosi rossoneri : Leonardo Bonucci ha postato una foto con commento a corredo, che non è stata gradita dai tifosi del Milan Una faccia sorridente, il tag in quel di San Siro ed un commento forse provocatorio. Questo il post Instagram di Leonardo Bonucci, il quale ha fatto arrabbiare (nuovamente) i tifosi del Milan dopo la gara di ieri sera contro la sua Juventus. “Vittorie così hanno un peso ed una valenza doppia“, ha scritto Bonucci sui ...

