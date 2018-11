Volley femminile | chi è la fidanzata di Paola Egonu? Svelata l’identità | arriva il bacio

Volley femminile - Conegliano conquista la Supercoppa Italiana! Sigillo delle Pantere - Novara si arrende : Conegliano ha vinto la Supercoppa Italiana 2018 di Volley femminile e ha così alzato al cielo il primo trofeo della stagione di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso che ha festeggiato per la seconda volta il trionfo in questa competizione dopo il Sigillo nel 2016 quando le venete si imposero contro Bergamo sempre nell’impianto di casa. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Novara per 3-1 (25-21; 25-17; 17-25; 25-23) ...

Volley Club Frascati - prima vittoria per la serie C femminile. Luna Cicola : «Ci darà fiducia» : Roma – prima vittoria in campionato per la serie C femminile del Volley Club Frascati. Al quarto tentativo, le ragazze allenate da coach Fosco Cicola hanno conquistato i tre punti. Nel match interno di sabato al palazzetto di Vermicino, le tuscolane hanno piegato con un netto 3-0 la Spes Juventute: dominio frascatano nei primi due set (25-14 e 25-19), poi nel terzo c’è stato da battagliare e la serie C del Volley Club Frascati non si è ...

Volley femminile - Francesca Piccinini : “In 25 anni di carriera Beppe Giannetti un maestro - Gamova l’osso più duro” : Venticinque anni: tanto è il tempo passato sui campi di pallavolo di tutto il pianeta da Francesca Piccinini, che a 39 anni è ancora lì, a giocarsi la sua ultima stagione da professionista in quel di Novara. La Campionessa del Mondo del 2002 racconta sé stessa, oltre a toccare vari temi del Volley azzurro, in un’intervista concessa a Tuttosport, nella persona di Diego De Ponti. Chi era Francesca Piccinini il 7 novembre del 1993? “Una ...

Volley femminile - Serie A1 : le migliori italiane della giornata. Egonu show - solida Bosetti - ok Danesi-Sylla : Nel weekend si è disputata la terza giornata della Serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA Egonu. Nel giorno caratterizzato soprattutto dal suo coming out, la stella della pallavolo italiana domina in campo come sa fare e trascina Novara all’agevole vittoria contro Bergamo: bastano i suoi 16 punti (3 aces, 2 muri, ...

Volley femminile - Davide Mazzanti : “Non dobbiamo montarci la testa. Questa Italia può crescere ancora!” : Le ragazze dell’Italia del Volley femminile hanno conquistato tutti. Sono già passate alcune settimane da quel secondo posto ottenuto ai Mondiali 2018 in Giappone ma gli echi di quel risultato ancora si possono udire. La prove delle ragazze del CT Davide Mazzanti è stata degna di lode anche se un pizzico di amarezza c’è se pensiamo all’esito di quel tie-break nell’atto conclusivo contro la Serbia. Intervistato da Il Tempo ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : terza giornata. Novara e Busto rispondono a Conegliano : Novara e Busto Arsizio proseguono la propria marcia in testa alla classifica della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le due capoliste vincono con un doppio 3-0 i propri incontri validi per la terza giornata e rispondono a Conegliano che ieri aveva espugnato Monza nell’anticipo del sabato sera. Le piemontesi hanno surclassato Bergamo non facendo mai andare le orobiche oltre quota 15 punti per set: a fare la differenza Paola Egonu (16 ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Conegliano non fa sconti - le Pantere espugnano Monza : Conegliano mostra i muscoli nell’anticipo della terza giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile ed espugna il campo della temibile Monza con un perentorio 3-0 (27-25; 25-19; 25-19), infilando così il secondo successivo consecutivo in campionato (giovedì aveva osservato il turno di riposo) e agganciando Novara e Busto Arsizio in vetta (ma le piemontesi e le Farfalle giocheranno domani pomeriggio). Le Campionesse d’Italia ...

Volley femminile - Champions League 2018-2019 : sorteggiati i gironi. Ottima Novara - Conegliano e Scandicci insieme : A Budapest (Ungheria) sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. Le 20 squadre partecipanti alla massima competizione continentale per importanza sono state suddivise in cinque gironi da quattro formazioni ciascuno, le prime cinque classificate e le tre migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale. Urna abbastanza benevola per le squadre italiane che evitano le corazzate turche e ...

Volley : A2 Femminile - Soverato-Mondovì big match del Girone A : ROMA- Senza sosta il campionato di A2 Femminile che, dopo il turno infrasettimanale di giovedì 1 novembre, domenica pomeriggio celebrerà la sua sesta giornata di Regular Season in entrambi i gironi. ...