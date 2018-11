Gf Vip | Stefano e Benedetta | bacio nella notte? La verità è saltata fuori

Grande Fratello Vip 2018 - nona puntata : Andrea Mainardi - Alessandro Cecchi Paone e Stefano Sala in nomination. Fabio Basile eliminato : La nona puntata del Grande Fratello Vip 2018 che abbiamo seguito in diretta minuto per minuto su Leggo.it, è terminata come sempre con le nomination. Lunedì 12...

Eliminato Fabio Basile al Grande Fratello Vip 2018 tra l’arrivo di Francesca Cipriani e il sacrificio di Stefano Sala : Eliminato Fabio Basile al Grande Fratello Vip 2018 in una delle puntate più comiche di questa edizione. Finalmente dopo polemiche, Fabrizio Corona e l'insistenza sulla storia inesistente tra Francesco Monte e Giulia Salemi, ieri sera c'è stato modo di giocare e divertirsi e il pubblico finalmente ha tirato un sospiro di sollievo. Come avevamo annunciato si è partito subito per cercare di sbrogliare la matassa del televoto al contrario che ha ...

Gf Vip 2018 - Dayane Mello : "Sofia con Stefano Sala? Non ho abbandonato mia figlia" : prosegui la letturaGf Vip 2018, Dayane Mello: "Sofia con Stefano Sala? Non ho abbandonato mia figlia" pubblicato su Gossipblog.it 06 novembre 2018 19:16.

Stefano Sala e Benedetta Mazza - ecco perché il flirt al GfVip può essere solo finzione : Il flirt tra Stefano Sala e Benedetta Mazza è sincero? In tanti se lo stanno chiedendo, dopo che su Oggi sono state pubblicate delle indiscrezioni che getterebbero ombre sulla veridicità della ...

Gf Vip - baci e coccole a letto tra Stefano e Benedetta : I due dormono nello stesso letto accocolati mentre si scambiano effusioni. Qualcuno fuori potrebbe prenderla male...

Stefano Sala e la Mazza fingono al GF Vip? Il retroscena choc : Grande Fratello Vip, Stefano Sala e la Mazza: flirt studiato a tavolino? In questa terza edizione del GF Vip si sono formate molte coppie o presunte tali. E tra queste c’è anche quella composta da Stefano Sala e Benedetta Mazza. Proprio i due, appena si sono conosciuti nella casa più spiata dagli italiani, hanno mostrato di avere un certo interesse l’uno per l’altra. Motivo per cui tanti spettatori da casa hanno iniziato a ...

Temptation Island Vip - Nicoletta su Stefano Bettarini : "Sono innamorata persa" : Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip , continua la storia d'amore tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini : la giovane fidanzata dell'ex calciatore si è lasciata andare a dichiarazioni ...

Stefano Sala e Benedetta - aereo al GF Vip : la reazione di lui delude : Grande Fratello Vip, messaggio aereo per Stefano e Benedetta Mazza: Sala felice, ma la reazione non convince Tempo di sorprese al Grande Fratello Vip. Sul cielo di Cinecittà sono volati messaggi aerei molto speciali per i concorrenti del reality-show condotto da Ilary Blasi. Uno in particolare ha catturato l’attenzione degli inquilini della Casa più spiata […] L'articolo Stefano Sala e Benedetta, aereo al GF Vip: la reazione di lui ...

Grande Fratello Vip 3 - aerei per Stefano Sala - Benedetta Mazza - Andrea Mainardi (video) : prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, aerei per Stefano Sala, Benedetta Mazza, Andrea Mainardi (video) pubblicato su Gossipblog.it 31 ottobre 2018 14:41.

Grande Fratello Vip - Stefano Sala 'si divora' Benedetta Mazza : bacio con lingua senza freni : Causa crisi d'ascolti, al Grande Fratello Vip 2018 si tira fuori l'artiglieria pesante. Lo scorso weekend si è consumata una notte di passione, complice il gioco 'Obbligo o Verità'. Il momento più ...

GFVip 2018 - Stefano Sala e Benedetta Mazza : scatta il bacio : Dopo una festa conclusasi a tarda notte, nella casa del Grande Fratello Vip si scatenano gli ormoni con il più classico dei giochi degli adolescenti alle prime armi con le storie d’amore: obbligo o verità. Ebbene sì, in una trasmissione dove il concorrente più giovane ha circa sui 24 anni succede anche questo. Il momento è d’oro per i sostenitori della love story Stefano Sala – Benedetta Mazza: il bel modello infatti (qui tutto ...