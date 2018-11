L' allarme spread di Bankitalia | Persi 1 | 5 miliardi in sei mesi

L'allarme di Bankitalia : aumento spread rischia di vanificare gli effetti attesi - : "L'aumento dello spread sovrano si ripercuote sull'intera economia. La crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico ha un effetto in qualche modo comparabile a una stretta monetaria; una ...

Ignazio Visco lancia l'allarme sullo spread : 'I risparmi degli italiani sono in pericolo' : L'economia non è fatta solo di numeri. Lo stanno imparando, in questi giorni, gli italiani che seguono con apprensione le dispute relative alla manovra finanziaria. Da una parte c’è il Governo che non teme di innalzare il deficit per finanziare le proprie misure sociali. Dall'altra ci sono l’Europa che tiene al fatto che l’Italia debba rispettare i parametri imposti dalle convenzioni ed anche alcuni esperti di economia che non vedono di buon ...

Visco - Bankitalia - lancia l'allarme : 'La crescita dello spread danneggia famiglie e banche' : ' La difesa del risparmio, come la lotta alla povertà richiede il ritorno dell'economia su un sentiero di crescita duratura . Le riforme e i cambiamenti necessari possono avere nel breve periodo ...

Pil - l'allarme dell'Istat : "Crescita stagnante". E lo spread torna a salire : In attesa che i provvedimenti previsti dalla manovra economica diventino effettivi, l'Italia resta nel pantano. Lo certificano i dati Istat, secondo cui nel terzo trimestre del 2018 il prodotto interno lordo (corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato) è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente, con un tasso tendenziale di crescita pari allo 0,8% e una variazione acquisita per il 2018 pari a +1,0%."La dinamica ...

