Sulla prescrizione Salvini avverte il M5s | ' La prescrizione non si riforma con un

Tenaglia leghista Sulla prescrizione. Giorgetti su Repubblica - Salvini su CorSera : "Ok Contratto - ma..." : Un'operazione politica per mettere in chiaro che il Contratto di governo si rispetta, ma con tutte le attenzioni del caso. Perché ci sono questioni molto delicate, prime fra tutte quella della giustizia, che devono essere discusse attentamente prima di prendere decisioni. La Lega schiera i big sui principali quotidiani italiani: Matteo Salvini sul Corriere della Sera, Giancarlo Giorgetti su Repubblica. Una manovra a Tenaglia per mettere ...

Giulia Bongiorno - scontro con il M5s Sulla prescrizione : ora il governo rischia di saltare : La frenata di Giulia Bongiorno sulla prescrizione - 'una bomba atomica sul processo' - e sul reddito di cittadinanza per 'le imprese e non ai cittadini' ha mandato nel panico il Movimento 5 stelle . ...

Sulla riforma della prescrizione nel governo la tensione è alta anche oggi : La modifica della prescrizione prevista da un emendamento M5s al dl anticorruzione, con una sospensione della decorrenza dopo il primo grado, non corrisponde a quanto pattuito nel contratto di governo. Lo dice il sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, intervistato da 'Repubblica': "Non mi intendo di diritto penale, ma non credo che sia nei termini proposti dai relatori della legge". Ora, ...

Prescrizione - il M5S sfida la Lega : “Ritorsione Sulla legittima difesa ” : Nella migliore tradizione del baratto politico, i 5 Stelle potrebbero improvvisamente cambiare idea sulla legittima difesa. Potrebbero, se gli ultimatum dei leghisti sull’anticorruzione e le strategie neanche più velate per resettare il reddito di cittadinanza non venissero riposti nella fondina da Matteo Salvini. Succederebbe alla Camera, dove è a...

Nel governo è lite Sulla prescrizione Mentre De Falco alza il tiro su Di Maio : Bongiorno: bomba sui processi. Il senatore M5S: «Ci cacciano? Anche Luigi è a termine». E il «ribelle» dei 5 Stelle aggiunge: «Sul dl sicurezza voterò alcuni emendamenti dell’opposizione»

L'arma atomica la sgancia la Lega. Rappresaglia leghista Sulla prescrizione : Sul campo di battaglia la si definirebbe una Rappresaglia. Giulia Bongiorno fa esplodere una bomba nei rapporti interni alla maggioranza andando a colpire uno dei temi più sentiti dai 5 Stelle, quello della giustizia, ponendo un veto - questo sì senza appello - alla riforma della prescrizione proposta da Alfonso Bonafede. Di lì non si passa, afferma il ministro leghista, proprio mentre dentro il Movimento le tensioni interne ...

Scontro Sulla prescrizione : Roma, 3 nov., AdnKronos, - E' Scontro tra M5S e Lega sulla prescrizione. Il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno , parlando dell'emendamento 5 Stelle al ddl anticorruzione, oggi ha ...

Bongiorno-Bonafede - lite Sulla prescrizione 'Sarebbe un atomica'. La replica 'Esplode solo la rabbia dei cittadini' : ROMA - Giulia Bongiorn o e Alfonso Bonafede si scontrano duramente sul blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Un nuovo capitolo della guerriglia ormai quotidiano fra Lega e ...

Giulia Bongiorno : 'Lo stop alla prescrizione dopo il primo grado è una bomba atomica Sulla giustizia italiana' : E' come mettere 'una bomba atomica sotto il sistema giudiziario italiano'. Giulia Bongiorno bolla così, senza mezzi termini, lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Ospite di Maria ...

Continua il braccio di ferro alla Camera Sulla prescrizione : Prosegue, dopo essere riaffiorato anche nella chiusura della seduta notturna di ieri, dedicata al voto sul dl Genova, il braccio di ferro alla Camera sulla prescrizione. È il deputato Pd Stefano Ceccanti ad ammonire che "nessuna forzatura può essere neanche lontanamente immaginabile", spiegando appunto che "come già ribadito ieri notte da tutti i gruppi, escluso solo quello M5s, in ufficio di ...

Ddl anticorruzione - Brescia - M5s - : 'Nessun rinvio Sulla prescrizione' : Il M5s non intende concedere nessun rinvio sulla prescrizione in merito alla discussione sul ddl anticorruzione . E' il presidente pentastellato della commissione Affari costituzionali della Camera, ...

Perché la riforma di Bonafede Sulla prescrizione è inutile - dannosa e anticostituzionale : Roma. Il Movimento 5 Stelle ha presentato alla Camera, in extremis, un emendamento al ddl anticorruzione che prevede l’interruzione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. L’emendamento era stato annunciato dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, poche ore prima, al termine della

M5S e Lega già litigano Sulla riforma della prescrizione. Molinari : "Emendamento non è condiviso" : M5S e Lega già litigano sulla prescrizione. E' stato presentato in Commissione Giustizia della Camera l'emendamento al ddl anticorruzione, annunciato ieri dal ministro della Giustizia Bonafede, che introduce la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. La modifica però non ha la firma del Guardasigilli ma dei relatori del provvedimento, i deputati M5s Francesca Businarolo e Francesco Forciniti.L'emendamento al ...