Basket | Andrea Trinchieri nuovo allenatore del Partizan Belgrado

(Di giovedì 1 novembre 2018) I rumours si stavano susseguendo da qualche giorno, ma soltanto da poco è arrivata l’ufficialità:torna ad allenare, e lo farà sulla panchina del. Il cinquantenne di Milano aveva subito il licenziamento dal Brose Bamberg il 19 febbraio 2018, dopo le 12 sconfitte in 15 partite tra campionato tedesco ed Eurolega della squadra dell’Alta Franconia. Classe 1968,inizia ad allenare nelle serie minori, per approdare poi all’Olimpia Milano, che attraversa anni difficilissimi, compresa la quasi retrocessione del 2002. Il 2004 è l’anno in cui lo chiama la Triboldi Soresina, allora in Serie B1 (l’attuale B), portandola in Legadue (oggi A2) nel 2005-06. Le strade si separano nel 2007: la Triboldi prosegue fino alla promozione in A del 2009 e successiva fusione con la Juvi Cremona (da cui si genera la Vanoli così ...