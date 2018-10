La Red Bull mette le ali in Messico | Verstappen vince sul velluto davanti a Vettel

Diretta Formula 1 Gp Messico/ F1 gara live : due Red Bull davanti a tutti - Vettel a caccia di Ricciardo : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Messico 2018 Città del Messico live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa (oggi domenica 28 ottobre).(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:26:00 GMT)

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano cede nettamente contro il Red Bull Salisburgo e si fa raggiungere in classifica : L’HCB Alto Adige ospitava i temibili austriaci del Red Bull Salisburgo per una sfida ad altissima quota nel 14esimo turno di EBEL – Erste Bank Eishockye Liga 2019 e, come nelle previsioni, gli ospiti si sono rivelati un osso davvero duro per la formazione di coach Kai Suikkanen che cede al Palaonda con il punteggio di 8-4 in favore degli austriaci, dopo un match equilibrato solamente nella sua prima metà. Con questa sconfitta (la ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Messico 2018 : Ricciardo in pole position : che risultato per la Redbull! : Griglia di partenza Formula 1 Gp Messico 2018 Città del Messico. la pole position va a Daniel Ricciardo: prima fila tutta per le Red bull, Hamilton e Vettel appena dietro.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 10:11:00 GMT)

F1 Red Bull - Verstappen deluso : «Qualifiche difficili» : CITTA' DEL MESSICO - Max Verstappen "accusa" la sua Red Bull per aver mancato la pole position per il Gran Premio del Messico. L'olandese aveva conquistato la pole provvisoria dopo i primi giri nelle ...

F1 - GP Messico 2018 : Red Bull davanti ma Ferrari e Mercedes ci provano - in una gara ricca di variabili : Sarà un Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno (clicca qui per programma e tv) all’insegna delle emozioni quello che vivremo questa sera. Sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez è tutto pronto per una gara quanto mai imprevedibile e ricca di variabili. davanti, com’è ben noto, scatteranno le due Red Bull, confermando che la monoposto di Milton Keynes è la migliore a Città del Messico, ma da questo punto in poi tutto è ...

Formula 1 - GP Messico. Hamilton dopo le qualifiche : 'Qui Mercedes non può competere con Red Bull' : Prudente, sereno e con un terzo posto in griglia che sulla carta dà a Lewis Hamilton l'ulteriore tranquillità per portare a buon fine la missione titolo Mondiale. Il britannico, al quale basterà ...

Formula 1 - GP Messico. Ricciardo dopo la pole : 'Bellissimo per Red Bull'. Ma Helmut Marko non sembra felice : E' davvero una stagione strana per Daniel Ricciardo la sua ultima in Red Bull. Tanti ritiri, tanta frustrazione e poi la pole position in Messico . Un risultato che sa di riscatto per il pilota ...

Formula 1 Messico - Hamilton : Red Bull di un'altra categoria : Terzo, come non era più abituato a fare, in qualifica. Eppure, il risultato di Lewis Hamilton nel sabato del Gran Premio del Messico vale comunque il segno più. Per le premesse del venerdì, in ...

F1 Mercedes - Hamilton : «Essere dietro le Red Bull non è male» : Al pilota della Mercedes basta un settimo posto per laurearsi campione del mondo. Le news sulla Formula 1 Hamilton Mercedes Tutte le notizie di Formula 1 Per approfondire

Prima fila Red Bull in Messico : Prima fila targata Red Bull nel Gran Premio del Messico. Daniel Ricciardo ha conquistato la pole position davanti al compagno di scuderia Max Verstappen ed alla alla Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta ...

F1 Red Bull - Ricciardo : «In pole con un giro pulito» : CITTA' DEL MESSICO - 'Sapevo di avere il potenziale, era lì da qualche parte. Non abbiamo fatto delle libere perfette. Max ha avuto un grande passo e sapevo che dovevo mettere insieme un giro pulito. ...

F1 - in Messico la prima fila è della Red Bull. Hamilton e Vettel in seconda : La pole del Gran Premio del Messico del F1 è di Daniel Ricciardo in 1.14:757 su Red Bull. Secondo il compagno di scuderia Max Verstappen. seconda fila con la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari di ...

F1 - Hamilton non si abbatte : “Red Bull di un altro pianeta - non sono assolutamente deluso” : Il pilota inglese non si sente assolutamente insoddisfatto dopo il terzo posto ottenuto in griglia, vista la superiorità mostrata dalle due Red Bull Considerando che gli basta un settimo posto per festeggiare, a Lewis Hamilton la terzo posizione in griglia va più che bene. La Red Bull si dimostra di un altro pianeta in Messico, lasciando le briciole a Mercedes e Ferrari, costrette a dividersi seconda e terza fila. photo4/Lapresse Un ...

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “Abbastanza contento del risultato - le Red Bull erano più veloci” : Sebastian Vettel, nonostante il quarto posto sulla griglia di partenza, mostra una moderata soddisfazione per quanto è riuscito a fare nelle qualifiche del GP del Messico. Il pilota tedesco, pescato dai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio a pochi minuti dal termine delle qualifiche: “Sono abbastanza contento del risultato, credo che sia stata una buona sessione, la macchina andava bene, eravamo molto vicini. ...