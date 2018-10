MotoGp – Marquez | la festa in Giappone e il futuro in Honda | “qui a vita? Possiamo

MotoGp - Niente titolo - ma Dovizioso non si lamenta : 'due anni fa non avremmo mai pensato di lottare con Marquez' : Sono orgoglioso di avere creato questa situazione con il team e di essere in grado di lottare e di creare problemi a Marc, un sette volte campione del mondo. Al momento abbiamo anche una buona ...

MotoGp – Giacomo Agostini non ha dubbi su Marquez : “supererà i record di Valentino Rossi ed i miei” : Marc Marquez diventerà il pilota più forte di sempre? Giacomo Agostini non ha dubbi, per l’ex motociclista lo spagnolo infrangerà ogni record Il settimo titolo iridato vinto da Marc Marquez fa annoverare lo spagnolo tra i piloti più forti di sempre. Il motociclista della Honda è stato in grado di battere record che sembravano intoccabili e proprio per questo nel corso della sua carriera Marc potrebbe insidiare anche i quasi ...

MotoGp – Niente titolo - ma Dovizioso non si lamenta : “due anni fa non avremmo mai pensato di lottare con Marquez” : Andrea Dovizioso, dopo l’assegnazione del titolo iridato, parla della rivalità con Marc Marquez, della sua Ducati e del futuro al fianco di Petrucci “Sicuramente non è un circuito Ducati, ma sarà interessante vedere come andremo. – così Andrea Dovizioso ha parlato a Motorsport durante un evento a Melburne – Sono felice che questa gara arrivi in questo momento. Dopo Brno, abbiamo iniziato a lottare per la vittoria in ...

MotoGp - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora. Andrea Dovizioso per sfatare il tabù - Valentino Rossi punta al podio : Ed eccoci a Phillip Island (Australia), scenario oceanico da favola, teatro ideale del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. E’ vero sull’esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi (Giappone). E dunque, con niente di particolare in gioco, i centauri si sfideranno con la voglia più pura e sincera: battersi fino in fondo ...

MotoGp – Puig ha solo parole d’elogio per Marquez : “a volte la Honda non è stata alla sua altezza” : Alberto Puig e le qualità migliori di Marc Marquez: il team manager della Honda elogia il suo pilota campione del mondo Sta per terminare la grande festa di Marc Marquez: lo spagnolo ha potuto celebrare il suo settimo titolo Mondiale, grazie alla vittoria di Motegi, col tutto il suo team e i boss giapponesi della Honda. Adesso, però, per lo spagnolo, è quasi arrivato il momento di ritrovare la concentrazione per una nuova sfida, quella di ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Andrea Dovizioso può credere nell’impresa. Super Ducati e possibile concorrenza interna tra Marquez e Lorenzo le chiavi per sognare : Il Mondiale di MotoGP 2018 è andato in archivio: Marc Marquez ha raggiunto il “settimo livello” imponendosi a Motegi (Giappone), chiudendo la partita al primo match point. Per il 25enne spagnolo mettere nel mirino i numeri fantascientifici di Giacomo Agostini non è una chimera. Marc ha dimostrato classe e costanza nel corso di questo campionato, vincendo con pieno merito, soprattutto ottenendo punti pesanti quando la sua Honda non è ...

MotoGp - GP Australia 2018 : l'inossidabile Marquez : L' impermeabilità a critiche e polemiche è l'altra cifra di Marc Marquez . In questi anni il campione spagnolo ha superato con leggerezza anche i peggiori momenti di tensione. I fischi del pubblico, ...

MotoGp – La svolta della vittoriosa stagione di Marquez? L’ingegnere di pista è sicuro : “in Argentina la chiave dell’anno” : Santi Hernandez, ingegnere di pista di Marc Marquez, commenta la stagione del pilota spagnolo fino alla vittoria finale del titolo mondiale Marc Marquez ha ottenuto il settimo titolo mondiale a Motegi ed ha festeggiato insieme alla sua squadra dopo il Gp del Giappone. Un risultato importantissimo per il pilota spagnolo, che durante tutta la stagione ha dovuto lottare contro i temibili avversari, che sul finire del campionato però gli hanno ...

MotoGp – Non è ancora finita! Marquez promette battaglia in Australia : “ci sono ancora due titoli da conquistare” : Marc Marquez non ha intenzione di adagiarsi sugli allori dopo la vittoria del suo settimo titolo Mondiale: le parole dello spagnolo alla vigilia del Gp dell’Australia Poco tempo per festeggiare il settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, per Marc Marquez e il team Honda: lo spagnolo e tutto il suo staff sono già con la mente alla prossima gara, la seconda del Trittico Asiatico, in programma domenica in Australia, ...

MotoGp - Marquez : «È stata una delle migliori stagioni» : Anche se ti chiami Marc Marquez ed hai appena vinto il terzo titolo consecutivo della MotoGp, a 25 anni di mamma ce n'è una sola, specie se è sta dall'altra parte del mondo. A Motegi lo spagnolo ha ...