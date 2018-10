Nasce il nuovo intergruppo parlamentare contro il cancro

Governo - Nasce nuovo decreto contro leggi inutili e per Rc auto equa : "nasce un secondo decreto. Taglia scartoffie e leggi inutili". E' questa una delle decisioni adottate nel vertice a palazzo Chigi, secondo una fonte vicina al vicepremier Di Maio. "Oltre 100 ...

Grasso insiste con LeU : ma il nuovo partito potrebbe Nascere senza MDP e Sinistra Italiana : Nel pomeriggio di ieri con una lettera uscita sul sito di Liberi e Uguali, il senatore Pietro Grasso, ha annunciato di voler andare avanti nell'idea di contribuire a fondare un partito di Sinistra, autonomo e alternativo ai partiti esistenti. La presa di posizione dell'ex presidente del Senato arriva un po' a sorpresa, non tanto perché si tratti di una novita' assoluta anzi, Grasso aveva promesso gia' prima del voto del 4 marzo che LeU si ...

Bersani : serve nuovo soggetto sinistra popolare - se Nasce ci sarò : Roma, 13 ott., askanews, - 'Qui non servono stazioni d'arrivo in cortili di sopravvivenza piccoli o meno piccoli. Qui servono stazioni di partenza verso un campo, e in prospettiva un soggetto, di ...

Bode Miller di nuovo papà dopo la tragedia / Nasce un maschietto dopo la morte per annegamento della figlia : L'ex sciatore alpino Bode Miller torna a sorridere per la nascita di suo figlio. Con la moglie aveva perso la figlia di un anno e mezzo che era annegata in una piscina quattro mesi fa.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:40:00 GMT)

Avellino - Nasce nuovo polo per la Radioterapia : Avellino, 8 ott., AdnKronos Salute, - nasce alla casa di cura Villa Maria di Mirabella Eclano un nuovo polo per la Radioterapia avanzata, sviluppato e pensato sul modello di Upmc San Pietro ...

Corrente - A Bologna Nasce un nuovo car sharing elettrico : Il gruppo Renault e la Omnibus hanno presentato a Bologna il nuovo servizio di car sharing elettrico Corrente che porterà sulle strade del capoluogo emiliano 240 Zoe gestite dalla Car Server. I clienti potranno utilizzare le vetture a zero emissioni a partire dal prossimo 27 ottobre: inizialmente saranno disponibili 120 automobili, un numero destinato a raddoppiarsi entro la Pasqua del prossimo anno. Il progetto, ideato dal consorzio ...

Nasce un nuovo sport velico : tutti i dettagli sul Flosailing : sport velici: Nasce il “Flosailing”, ecco di cosa si stratta. tutti i dettagli di questa curiosa novità Al Sun di Rimini, la fiera di riferimento per l’outdoor, che si terrà dal 10 al 12 ottobre prossimi, verrà presentato un nuovo sport velico, il “Flosailing”. Il nuovo sport è stato inventato dalla Flos’Sail, innovativa start up italiana, che proprio in occasione del Sun di Rimini presenterà la tavola creata specificamente per ...

Allerta Meteo - incubo maltempo al Centro/Sud : sul Tirreno potrebbe Nascere un nuovo “Uragano Mediterraneo” nel weekend - Roma e Napoli a rischio [MAPPE] : 1/20 ...

A Bari Nasce un nuovo incubatore per startup e pmi del digitale : Auriga, azienda italiana specializzata in software per il mondo bancario, soprattutto nelle tecnologie legate a sistemi di pagamento, online banking e applicazioni mobile, aprirà un incubatore per startup in Puglia, a Bari. Si chiama IC406 Innovation Camp, con il codice che richiama le nebulose della costellazione dell’Auriga, e rappresenta uno spazio per raccogliere, promuovere accompagnare e dare slancio alle migliori startup nell’ambito ...

Sanità - oggi la prima pietra ‘iceberg’ : Nasce il nuovo Polo del San Raffaele di Milano : “Un monumento ai pazienti e alla Sanità italiana. Non solo bello da vedere”, con la sua forma che richiama quella di un iceberg, ma “hi tech”. Parola d’ordine: “Trasparenza”. Può essere descritta così la torre ecosostenibile che sorgerà all’Irccs San Raffaele di Milano per ospitare il nuovo Polo chirurgico e delle urgenze, i familiari potranno seguire il percorso del loro caro in tempo reale con ...

Nasce "Patria e Costituzione" - il nuovo soggetto politico "sovranista" e di sinistra di Stefano Fassina : "Patria e Costituzione è il nome dell'associazione che avviamo oggi, 8 Settembre, nel 75esimo anniversario della rinascita della Patria". Lo ha dichiarato il deputato di Leu, Stefano Fassina, aprendo l'assemblea fondativa a Roma."Un'associazione - ha aggiunto - di cultura e iniziativa politica, dalla parte del lavoro, per affrontare la domanda di comunità, di protezione sociale e culturale, per rideclinare il nesso tra ...

Carabinieri - Nasce il nuovo squadrone 'Cacciatori di Puglia' per controllo territorio e ricerca catturandi : Erano già presenti in Sardegna, Calabria e Sicilia. Nascono ora anche i 'Cacciatori di Puglia'. Questa mattina, a Vico del Gargano, in provincia di Foggia, presso il distaccamento dell'Aeronautica ...