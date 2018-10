Metro Roma | crolla scala mobile a Repubblica | feriti 24 russi Video ultime notizie

Roma - cede scala mobile in Metro : 24 tifosi del Cska feriti - uno ha perso un piede : Sarebbero stati gli stessi tifosi ubriachi a provocare il cedimento affollando la struttura. Chiusa la stazione Repubblica. Scontri all’Olimpico: un russo accoltellato, 15 Romanisti fermati

Incidente Metro Roma - la sindaca Virginia Raggi si reca sul posto : “voglio capire cos’è successo” : Roma, la sindaca Virginia Raggi si è recata presso la stazione metro Repubblica per capire quanto accaduto ai tifosi del Cska ”Siamo venuti qui per capire cosa è successo. Dalle dichiarazioni di alcuni testimoni sembra che alcuni tifosi stavano saltando e ballando sulle scale. Stiamo cercando di capire. So che Atac ha avviato un’indagine. Nel frattempo esprimo a nome della città di Roma la solidarietà e la vicinanza ai feriti. ...

Roma - città nel caos dopo il crollo di una scala mobile nella Metro : furiosi scontri - un tifoso accoltellato : E’ caos a Roma. dopo il crollo di una scala mobile nella metro che ha provocato decine di feriti, un tifoso russo è rimasto accoltellato e due contusi in scontri tra le tifoserie del Cska di Mosca e della Roma nei pressi del ponte Duca d’Aosta, vicino allo stadio olimpico. Le forze dell’ordine hanno fatto anche uso di idranti. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...

