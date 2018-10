Basket | Champions League 2018-2019 | Venezia comanda fin dall’inizio a Opava e fa tris

Avellino Anwil/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Basket Champions League) : diretta Avellino Anwil Streaming video e tv, orario e risultato live della partita per la 3^ giornata della Champions League di basket per la Scandone(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 08:17:00 GMT)

Basket Champions League 2019 : il calendario e gli orari delle partite della settimana. Come vedere in tv Venezia - Avellino e Bologna : Tra domani e mercoledì riprende il cammino in Champions League di Venezia, Avellino e Bologna, tutte imbattute nelle prime due partite. La Reyer volerà in Repubblica Ceca per sfidare l’Opava alle ore 18:30 di domani, poco dopo, alle 20:30, toccherà alla Sidigas ospitare i polacchi dell’Anwil Wloclawek, mentre concluderà la terza giornata il match tra gli sloveni del Petrol Olimpija e la Virtus Bologna, in programma mercoledì alle ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino supera agevolmente il Ludwigsburg - Venezia si sbarazza dell’Hapoel dopo due supplementari : Percorso netto per le tre squadre italiane impegnate in Champions League: dopo la doppietta di ieri della Virtus Bologna contro Oostende, arrivano anche quelle della Sidigas Avellino e della Reyer Venezia. La squadra campana si è imposta sul campo della Riesen Ludwigsburg per 96-77, dominando in lungo e in largo; la Reyer, invece, ha sofferto più del previsto, ma è riuscita a portare comunque a casa la vittoria al Pala Taliercio contro ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Bologna domina in casa contro Ostende : La Virtus Bologna concede il bis in Champions League. Dopo la sofferta vittoria al supplementare contro il Neptunas, è arrivata quella odierna molto più semplice contro i belgi del Filou OOstende per 89-60. Un successo che è stato in discussione solamente nel primo quarto, con la Virtus che ha preso il largo nel secondo con un impressionante parziale di 22-3, che ha deciso la partita. Tutti i giocatori di Bologna vanno a referto. I migliori sono ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino va in Germania - a Venezia arriva l’Hapoel Unet Holon : Il mercoledì della seconda giornata di Champions League vedrà impegnate due formazioni italiane, dopo che Bologna avrà giocato il giorno prima: la Sidigas Avellino è attesa da una non semplice, ma fattibile, trasferta in Germania, a Ludwigsburg, mentre per l’Umana Reyer Venezia l’arrivo dell’Hapoel Holon, quest’anno sponsorizzato Unet, potrebbe essere stimolante per capire quanto è veramente forte a livello europeo la ...