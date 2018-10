Michelle Hunziker | il dramma del padre alcolizzato e l’ombra della setta

Michelle Hunziker : ‘Pensavo mio padre amasse l’alcol più di me ma lo difendevo contro tutti’ : “Io stavo ore e ore con lo zaino ad aspettare che tornasse papà e lo difendevo contro tutti”: a rivelarlo è la splendida Michelle Hunziker, che ha riparlato pubblicamente della sua vita e anche della sua infanzia con l’amato papà, purtroppo preda dell’alcolismo. “Pensavo che amasse l’alcol più di me. Sentivo il suo amore da sobrio ma quando beveva spaccava tutto”, ha proseguito la conduttrice, “Mi ...

Michelle Hunziker DOPO LA SETTA/ “Eros Ramazzotti? Storia da favola. Mia figlia Aurora mi ha salvata...” : MICHELLE HUNZIKER ha parlato ancora una volta della SETTA, intervistata per Tv 2000 durante "Ave Maria". La conduttrice di Striscia la Notizia ha svelato che Aurora è stata la sua salvezza.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:41:00 GMT)

Michelle Hunziker rivela : “Mio padre era alcolizzato - pensavo amasse l’alcol più di me. Poi sono arrivati Eros e la setta” : “Mio padre amava l’alcol più di me che ero sua figlia, questa è stata la radice di tutti i mali“. A fare questa rivelazione shock è Michelle Hunziker in una lunga intervista a cuore aperto nella puntata di Ave Maria in onda martedì prossimo su Tv2000. Intervistata da don Marco Pozza, la showgirl svizzera ripercorre le tappe più importanti della sua vita, incominciando dalla sua infanzia che non esita a definire ...

Aurora Ramazzotti alla maratona di Milano : fisico al top per la figlia di Michelle Hunziker : Aurora Ramazzotti ha dichiarato che correre le ha cambiato la vita. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha trovato finalmente il suo equilibrio tra corpo e mente attraverso la corsa. Domenica ha partecipato insieme a tantissimi altri alla Deejay Teen Milano, affrontando il percorso di 10 chilometri con grande entusiasmo. La primogenita di Eros Ramazzotti ha sempre temuto il confronto con mamma Michelle ma adesso, grazie allo sport, ...

Michelle Hunziker abbandona Striscia La Notizia : È stata tra le presentatrici di Striscia La Notizia più amate in assoluto ma ora si prepara ad abbandonarla per proseguire altri progetti, così spiega l'uscita di scena la showgirl Michelle HunzikerEra da febbraio di quest'anno che Michelle Hunziker aveva cercato di spiegare che voleva uno show tutto suo senza rimpiangere nemmeno un programma dove ha collaborato, senza sbagliare un colpo. Il programma Striscia La Notizia di Antonio Ricci però ...

Michelle Hunziker - indiscrezione choc sulla conduttrice. Pubblico sconvolto : Addio Michelle Hunziker! Le ultime notizie che riguardano la conduttrice svizzera non piaceranno al Pubblico. Pare che la Hunziker sia sul punto di dire addio alla conduzione di Striscia la notizia. Cosa? Esatto. Dopo nemmeno un mese, arriva il cambio di guardia al timone di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Sono passate solo tre settimane dall’inizio del tg satirico dopo la pausa estiva, ma Michelle Hunziker sarebbe pronta a ...

Michelle Hunziker - richiesta “choc” alla figlia Aurora : La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è di certo da tutti considerata una privilegiata. Avere due genitori super vip, però, può essere un’arma a doppio taglio, soprattutto perché il pubblico ha grandi aspettative e perché, purtroppo, tende a considerarti una raccomandata. Aurora Ramazzotti, però, ha saputo dimostrare di essere all’altezza dei suoi genitori e di aver meritato certi lavori. Per esempio la conduzione del daily di ...

Michelle Hunziker - gran regalo di Tomaso Trussardi per l’anniversario di nozze : la foto : In barba a voci che ciclicamente escono su delle presunte crisi, in realtà il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi prosegue lietissimo e non ne mancano le prove social. L’ultima è una dedica in grande stile che il bel Tomaso ha fatto alla splendida moglie in occasione del quarto anniversario di nozze, festeggiato il 10 ottobre: una cascata di rose rosse che fanno risplendere ulteriormente il meraviglioso sorriso di Michelle ...