F1 | Vettel va controcorrente | “la competitività della Ferrari? Non è una buona notizia…”

sportfair

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Il pilotaha parlatomostrata ad Austin, andando però un pizzicoUn quarto posto che lascia l’amaro in bocca, Sebastianavrebbe potuto certamente lottare per la vittoria ad Austin se non fosse stato per l’incidente con Ricciardo al primo giro. photo4/Lapresse Un contatto che ha mandato in testacoda il tedesco, costretto ad una gara di rimonta come accaduto in altre due occasioni nelle ultime quattro gare. Interrogato sulla prestazione in Texas, Seb ha però spiazzato tutti circa la ritrovata: “unanotizia? Purtroppo c’è voluto troppo tempo. La si può vedere come unanotizia, ma anche come una meno. Se per andare bene siamo stati costretti a tornare ad una monoposto utilizzata tre o quattro mesi fa, ladi oggi non può essere considerata ...