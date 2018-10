Concorso Maeci 221 posti | ecco le date delle prove preselettive

Concorso 177 funzionari Maeci : oggi 31 agosto scade la domanda : Ancora poche ore per iscriversi al Concorso 177 funzionari Maeci, per essere assunti come funzionari amministrativi, contabili e consolari negli uffici dell’ambito Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale: il termine per presentare domanda scade oggi 31 agosto 2018. Le persone assunte non avranno ruoli dirigenziali, ma di funzionario, nello specifico saranno inquadrati Terza fascia F1 del Ministero. Vediamo ora come fare ...