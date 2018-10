Grillo | Salvini dice una cosa e la mantiene | miracolo in politica

Fidarsi di Salvini? Grillo tace e ride : ANSA, - ROMA, 21 OTT - Dopo 4 mesi direbbe ancora che di Salvini ci si può fidare? Lo chiedono i cronisti a Beppe Grillo quando lascia l'hotel Forum per andare al Circo Massimo ma lui non risponde ed ...

Il ministro Bonafede firma l’autorizzazione a procedere per vilipendio per Grillo e Salvini : "Ho deciso di concedere l’autorizzazione a procedere per tutti i casi pendenti. La coerenza è un valore che va coltivato prima di tutto nelle istituzioni. Vi comunico che fra le persone per cui ho firmato l’autorizzazione a procedere ci sono: Beppe Grillo, Carlo Sibilia, il padre di Alessandro Di Battista e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini", ha annunciato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.Continua a leggere

Il ministro Bonafede dà l'ok a procedere contro Salvini - Grillo e Sibilia per vilipendio al capo dello Stato : "Oggi ho firmato 9 richieste di autorizzazioni a procedere. Diverse procure italiane, infatti, hanno chiesto al Guardasigilli di poter avviare alcuni procedimenti per i reati di vilipendio. Erano fascicoli che stavano lì da tanto, alcuni erano sulla scrivania del ministro dal 2014". Il ministro della Giustizia (del Movimento 5 Stelle) Alfonso Bonafede annuncia così, su Facebook, di aver dato l"ok a procedere contro Matteo Salvini, Beppe Grillo, ...

Alfonso Bonafede : "Ho firmato l'autorizzazione a procedere per Grillo e Salvini" : "Oggi ho firmato 9 richieste di autorizzazioni a procedere" e "per evitare ogni forma di strumentalizzazione o illazione, vi comunico che fra le persone per cui ho firmato, per presunte offese al capo dello Stato, ci sono: il 'padre fondatore' e garante del MoVimento, Beppe Grillo, il mio collega e amico, Carlo Sibilia, il padre del mio amico fraterno Alessandro Di Battista e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, accusato di vilipendio delle ...

Vilipendio al capo dello Stato - il ministro Bonafede : “Firmate nove autorizzazioni a procedere tra cui Grillo e Salvini” : “Oggi ho firmato nove richieste di autorizzazioni a procedere” e “per evitare ogni forma di strumentalizzazione o illazione, vi comunico che fra le persone per cui ho firmato, per presunte offese al capo dello Stato, ci sono: il ‘padre fondatore’ e garante del MoVimento, Beppe Grillo, il mio collega e amico, Carlo Sibilia, il padre del mio amico fraterno Alessandro Di Battista e il ministro dell’Interno, Matteo ...

MEDICINA - MINISTRO Grillo : "STOP AL NUMERO CHIUSO"/ Ultime notizie - Salvini : "Più spazio per specializzazioni" : MEDICINA, MINISTRO GRILLO: "Stop al NUMERO chiuso". Ultime notizie, carenza di medici: "No a test d'ingresso", ci sarà selezione dopo il primo anno di corso(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:19:00 GMT)

Salvini concorda con Giulia Grillo : "Via il numero chiuso per gli studenti di medicina" : "Bene la proposta del ministro Grillo, via il numero chiuso per gli studenti di Medicina". Matteo Salvini accoglie con entusiasmo l'idea del ministro della Salute, Giulia Grillo, che in un'intervista al Messaggero e al Mattino aveva definito la norma sull'accesso alla facoltà "non meritocratica". Il vicepremier continua: "Più spazio (e soldi) per le specializzazioni. Non è possibile che migliaia di ragazzi italiani debbano ...

Migranti - la ministra della Salute Grillo sconfessa Salvini : “Nessun allarme Tbc dovuto ai migranti” : “Non c’è nessun allarme tubercolosi dovuto ai Migranti”. Così la ministra della Salute Giulia Grillo risponde al post su Facebook del suo collega di governo Matteo Salvini che, due giorni fa, commentando la notizia di un immigrato affetto da Tbc fuggito da una struttura d’accoglienza in Veneto, aveva scritto: “Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi ...