Leopolda | Renzi ' ritorna al futuro' e lancia la contromanovra | ma non si parla di Pd

Leopolda - la contromanovra Renzi-Padoan : «Il Paese rischia l'osso del collo» : Lo sono però per Renzi che ora è tutto concentrato sulla contromanovra in sei punti presentata con l'ex ministro dell'Economia Padoan: riduzione del deficit nominale al 2,1 nel 2019, all'1,8 nel 2020,...

Leopolda al via - Renzi presenta la contro-manovra di Padoan : "Così lo spread e le tasse calerebbero" : Alla nona edizione 8.500 iscritti e 4 mila presenze alla prima serata, il doppio delle precedenti edizioni. Renzi al governo: "Fermatevi, vostra incompetenza mette in pericolo Italia". E poi l'affondo: "Non è che c'è un eccesso di manine, c'è una mancanza di cervello"

Renzi alla Leopolda attacca il governo : "Cialtroni - state mettendo in pericolo l'Italia" : "Oggi Salvini ha detto 'io non ci sto a passare da scemo perché Conte dettava e Di Maio scriveva'. Neanche nelle barzellette...": così Matteo Renzi ha ironizzato sullo scontro Lega-M5s sul condono fiscale, aprendo la Leopolda. "Ci sono così tante manine a Palazzo Chigi, sembra la dea Kali", ha aggiunto l'ex segretario dem, "state mettendo in pericolo l'Italia per ...

Leopolda 9 - Renzi e Padoan presentano la “contro-manovra” : “Al governo diciamo di fermarsi” : Inaugurando la nona edizione della Leopolda di Firenze, Matteo Renzi - insieme all'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, presenta la "contro-manovra": "Noi al governo diciamo: fermatevi, siamo ancora in tempo, se venissero accettate le nostre proposte, lo spread si dimezzerebbe immediatamente. Lo dico con parole poco tecniche, ma stiamo rischiando l’osso del collo".Continua a leggere

