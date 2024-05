Napoli Bologna | Kvara TORNA in gruppo - ancora a parte Raspadori e Zielinski

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ilprepara la sfida contro ile Calzona ha ricevuto buone notizie per quanto riguarda: le ultime dall’allenamento Sabato ilscenderà in campo al Maradona per affrontare il, una sfida delicata per inopei, che in caso di vittoria potrebbero sperare di arrivarein zona Champions. Di seguito il