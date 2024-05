Per rimpatriare i migranti il governo Meloni considera “Paesi sicuri” anche le dittature

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il ministero degli Esteri ha ampliato la lista di Paesi in cui sarà più facilele persone. Ci sono Stati denunciati da anni come autocrazie, tra cui Egitto e Camerun, mail Bangladesh dove gli oppositori politici sono perseguitati.

