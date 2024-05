Roma Fonseca | Faccio il tifo per De Rossi Dybala? Eccezionale - ma gli manca una cosa

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 9 maggio 2024) Le parole di Daniel, ex calciatore della: «Deun gladiatore in campo, ora lo è in panchina» Daniel, ex calciatore dellaoltre che di Cagliari, Napoli, Juventus e Como, ha parlato ai microfoni di Cusano Italia Tv. Di seguito le sue parole sui giallo– «È la squadra del