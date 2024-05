Sequestrano un 40enne - lo picchiano e poi lo abbandonano per strada | arrestati zio e nipote

Gli offrono un passaggio, poi lo sequestrano e lo picchiano. Arrestati dalla Polizia - Gli offrono un passaggio, poi lo sequestrano e lo picchiano. arrestati dalla Polizia - La Polizia di Verbania ha arrestato due uomini per sequestro di persona, in particolare per aver costretto, con la forza, un altro uomo di 40 anni a non scendere dall'auto, con la quale gli avevano ...

Massacrano di botte un 40enne al quale avevano dato un passaggio, arrestati zio e nipote con l'accusa di sequestro di persona - Massacrano di botte un 40enne al quale avevano dato un passaggio, arrestati zio e nipote con l'accusa di sequestro di persona - I poliziotti delle volanti, grazie alla profonda conoscenza del territorio, riuscivano nell’immediato a ricollegare i nomi dei due aggressori a due soggetti di Verbania, zio e nipote, che nelle prime ...

Gli danno un passaggio, lo sequestrano e picchiano: arrestati - Gli danno un passaggio, lo sequestrano e picchiano: arrestati - Due persone, zio e nipote, sono state arrestate dagli agenti della polizia di Verbania e ora si trovano in carcere con l'accusa di sequestro di persona. I fatti sono avvenuti nelle prime ore di ...