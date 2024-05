Basket B nazionale Play off | Jesi e Fabriano in campo per gara3

(Di giovedì 9 maggio 2024) Domani venerdì 10 maggio. Il quintetto di Ghizzinardi sarà a Piacenza col vantaggio di 2-0; quello di Niccolai, 1-1 con la Gema Montecatini, a Cerreto per provare a portarsi avanti nella serie VALLESINA, 9 maggio 2024 – Match ball per laAcademy domani sera a Piacenza ospite della Bakery col vantaggio conquistato di 2-0 nelle prime due gara al Palatriccoli. Vlatko Granic – RistoproIn caso di vittoria il quintettono attenderà l’esito dell’altrooff tra Libertas Livorno e Faenza (1-1 nella serie), in caso di sconfitta giocherà gara4 domenica pomeriggio sempre in trasferta. Per ciò che riguardadopo l’1-1 delle prime due gare partite a Montecatini la squadra di Niccolai prova a chiudere i conti in casa a partire da domani sera ore 20,30 per poi ...

Jesi, beccato a dormire in una casa in cui si è infiltrato: 36enne nei guai - jesi, beccato a dormire in una casa in cui si è infiltrato: 36enne nei guai - Il nigeriano è stato sorpreso dai poliziotti in via Mura Orientali: è gravato da foglio di via e divieto di ritorno in città per tre anni ...