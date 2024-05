Lazio - la confessione di Patric | non avevo voglia di vivere In campo non vedevo più…

(Di giovedì 9 maggio 2024) Siamo abituati a pensare ai calciatori come super-uomini con una vita perfetta e zero problemi nella loro quotidianità. Sono sempre di più, invece, gli sportivi che esprimono un disagio legato alla propria salute mentale, alle pressioni del loro lavoro e a ciò che ne deriva. Anche i calciatori sono esseri umani, con le loro fragilità e le loro paure. Un esempio è ladi, difensore della, che ai microfoni di “Style TV” ha raccontato di alcuni attacchi di panico avuti in passato e di aver attraversato un brutto momento in passato. “Mi svegliavo senzadiattacchi di panico frequenti. Molte volte gli altri sorridevano e io facevo finta di niente. Non volevo fare niente,perso il senso della vita. E, ...

Sara ha 40 anni e una vita sparita. Fino a tre dosi fa era una giovane donna piena di energia, un lavoro intellettuale, tanti interessi e attività frenetiche, l’orizzonte perennemente aperto davanti. Tre dosi dopo, Moderna, per la cronaca, ...

Lazio , Igor Tudor ha boccia to due calciatori: voluti da Sarri, nella prossima sessione di calciomercato potrebbero dire ADDIO Come riportato dal Corriere dello Sport, si sta già lavorando al futuro in casa Lazio , con Igor Tudor che starebbe già ...

Brescia , 8 maggio 2024 – A Brescia , un uomo di 47 anni si è presentato a casa dell’ex compagna , ubriaco e alterato, minaccia ndola e insulta ndola come già da anni era solito fare: la donna, scossa e spaventata ha deciso di chiedere l’intervento dei ...

Torino, per Vanoli slittano i tempi - Torino, per Vanoli slittano i tempi - Il Torino ha nelle sua lista allenatori due nomi che sono fortemente impegnati a raggiungere gli obiettivi delle loro rispettive squadre Italiano è in finale di Conference League, mentre ...

Canottaggio, il Tevere ospita la finale regionale delle scuole del Lazio con 151 studenti in gara - Canottaggio, il Tevere ospita la finale regionale delle scuole del lazio con 151 studenti in gara - I giovani canottieri delle scuole medie e superiori del lazio sono pronti a sfidarsi sulle acque del Tevere in occasione della finale regionale del campionato scolastico che si ...

Lazio-Empoli, alla ricerca del successo dopo gli ultimi due pareggi dell'Olimpico - lazio-Empoli, alla ricerca del successo dopo gli ultimi due pareggi dell'Olimpico - La lazio proverà portare a casa la vittoria contro i toscani, per un successo che all'Olimpico manca appunto dal febbraio del 2019, per un risultato che potrebbe aiutare i biancocelesti a consolidare ...