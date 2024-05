Gravidanza - diagnosi prenatale | in arrivo nuove tecniche sempre più precise

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 9 maggio 2024) Lasi fapiù precisa. A dimostrarlo sono ipiù numerosi studi a riguardo. Ultimi in ordine di tempo quelli pubblicati sulle pagine della rivista New England Journal of Medicine riguardanti una nuova tecnica di screening genetico non invasivo basato sull’analisi dell’esoma fetale. Un metodo, quello descritto negli studi, che permetterebbe di superare i limiti delle attuali analisi del DNA libero fetale nel sangue materno offrendo la possibilità di rilevare un ampio spettro di condizioni genetiche in numero superiore rispetto alle attuali anomalie cromosomiche che si possono identificare. ...