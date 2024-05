Ci mancava solo Zaki | difende i resistenti Rai e Ilaria Salis

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dicono quelli che sanno campare di balle, che in Italia ci sarebbe una dittatura nazista che impedisce ai democratici di esprimersi. I democratici sarebbero quelli che pretendono libertà di definire la presidente del Consiglio letteralmente vacca, aguzzina, figlia di Hitler e magari di guadagnarci già che ci sono. Allora, vediamo. C’è questol’egiziano che da quando è stato salvato dall’Egitto dalla suddetta premier, neppure mai ringraziata, subito snobbata, in una grottesca leggenda di martirio eroico subito rivelatasi farsa. C’è questodicevamo che non ha mai smesso con la sua propaganda a fini elettorali. Difatti da un anno se lo litigano come un tesoro dell’umanità. Gli hanno dato una laurea in gender a Bologna, ovviamente cum laude, gli hanno dato un master alla Normale di Pisa, e non stupisce, neanche se questo non spiccica una parola ...