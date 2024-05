LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | ora lo strappo al 20%!

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.52 Vanno via Sanchez e Alaphilippe, ma rientra Plapp salendo col proprio passo. A 30? il gruppo. Occhio a Pogacar… 16.52 Scatta Plapp, Sanchez risponde e lo lascia sul posto! 16.52 Sanchez davanti, Alaphilippe sgambetta alla sua ruota. 16.51 INIZIA LODI SERRE DI RAPOLANO! 5 km all’arrivo, solo 42? di vantaggio per i battistrada. 16.50 Andatura nuovamente forsennata in gruppo, tutti vogliono imboccare davanti lo. 16.50 Fra 1000 metri lodecisivo! 16.50 Alaphilippe, Plapp e Sanchez possono gestire un minuto a 6 km dal traguardo. 16.49 Lodi Serre di Rapolano misura 1200 metri, ha una pendenza media dell’8,4% e una punta massima del ...

16.19 Come si spiega il contrattacco di Honoré? Il danese si trova a 1'49" dalla vetta e vanta 40? sul gruppo maglia rosa. Nel ciclismo moderno contano tantissimo i

16.31 INIZIA IL TERZO ED ULTIMO TRATTO IN STERRATO! 16.30 Alaphilippe , Plapp e Sanchez sono al comando con 1'36" su Trentin, Fiorelli, Vendrame e Groves, 2'01" su

Giro d’Italia a Napoli 2024, torna il Village in piazza del Plebiscito: gli eventi della tappa del 12 maggio - giro d’Italia a Napoli 2024, torna il Village in piazza del Plebiscito: gli eventi della tappa del 12 maggio - Villaggio in piazza del Plebiscito 11 e 12 maggio. Chiuse alcune uscite della Tangenziale. Linee bus deviate o sospese. Oltre 400 agenti della Polizia locale per il dispositivo di traffico per la nona ...

Giro d'Italia - Valgren: "Deluso No, sono grato di essere ancora un ciclista. Non credevo di avere ancora un contratto" - giro d'Italia - Valgren: "Deluso No, sono grato di essere ancora un ciclista. Non credevo di avere ancora un contratto" - giro D'ITALIA - Valgren ha perso la volata a due con Benjamin Thomas al termine della tappa di Lucca, ma il danese non è comunque deluso. È tornato a competere ...

