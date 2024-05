Pietrelcina - l’encomio del sindaco Mazzone al Luogotenente D’Argenio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo profondo apprezzamento per la professionalità, l’efficienza, l’impegno ed il coraggio dimostrato durante la situazione di pericolo, verificatasi il 13 Aprile 2024, in un’abitazione di Pratola Serra in cui, a causa del malfunzionamento di una bombola del gas usata per una stufa si è sviluppato un incendio nell’appartamento dove viveva un pensionato: solo grazie alla prontezza del Suo intervento e di quella del suo collaboratore si è scongiurata la tragedia”. Comincia cosìscritto che ildi, Salvatore, ha conferito stamani alCarica Speciale Carlo. “Ho constatato, con orgoglio, come Lei abbia svolto al meglio – aggiunge – e con grande spirito di sacrificio il lavoro a Lei assegnato, con ...

