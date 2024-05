Promessa di Malgioglio | Cosa faccio se Angelina vince l’Eurovision

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un anno fa Cristianoad Amici ha dato vita ad una profezia: “rai prima Sanremo e poi. Noi abbiamo un gioiello. Se non fai né l’uno e né l’altro non ha importanza perché sei meravigliosa“. E dopo le previsioni, oggi Malgy ha fatto anche unadavvero speciale. Il famoso cantautore in un’intervista rilasciata a AdnKronos ha dichiarato che seMangoràSong Contest, registrerà un video con dei tulipani addosso, con solo dei tulipani addosso. Ladi Cristiano. “La nostraha tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria al2024,il tifo per lei. Sabato sarò a Madrid ma seguirò la ...