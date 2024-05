Impossibile non lo sappia Il terribile sospetto sull' amica | parla la sorella di Mirella Gregori

(Di giovedì 9 maggio 2024) «La famiglia è grata alla commissione bicamerale. Finalmente qualcuno si interessa alla storia di mia. Per noi è l'ultima spiaggia, metto il mio cuore in mano alle vostre mani». È l'appello accorato di Maria Antoniettadi, rapita il 7 maggio di 41 anni fa a Roma e mai più trovata.si è recata a palazzo San Macuto per la prima seduta della commissionementare di inchiesta e qui ha ricordato i primi attimi di quellavicenda: «È stata fatta scendere con l'inganno da casa e non è più tornata. Ci sono dei punti che non sono stati vagliati, ci sono stati personaggi, depistaggi, sciacalli, lettere anonime e persone che hanno cambiato opinione». Davanti alla Commissionementare di inchiesta ...

Commissione d’inchiesta Orlandi-Gregori, la sorella di Mirella: “Ultima spiaggia per trovare la verità” - Commissione d’inchiesta Orlandi-gregori, la sorella di Mirella: “Ultima spiaggia per trovare la verità” - "Non c'è più nessuno della mia famiglia, per me è l'ultima spiaggia", dichiara Maria Antonietta gregori, sorella di Mirella, alla commissione bicamerale d'inchiesta. Poi aggiunge: "Impossibile che ...

Mirella Gregori, “l'ultima spiaggia”. L'appello della sorella e quel sospetto sull'amica - Mirella gregori, “l'ultima spiaggia”. L'appello della sorella e quel sospetto sull'amica - «La famiglia è grata alla commissione bicamerale. Finalmente qualcuno si interessa alla storia di mia sorella. Per noi è ...

Mirella Gregori scomparsa, la sorella: «Sonia De Vito sa qualcosa. Perché non hanno mai cercato a Villa Torlonia» - Mirella gregori scomparsa, la sorella: «Sonia De Vito sa qualcosa. Perché non hanno mai cercato a Villa Torlonia» - Maria Antonietta, la sorella di Mirella gregori, è stata ascoltata in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa della sua congiunta e di Emanuela Orlandi. La donna ...