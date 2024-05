Arisa, disastro in diretta: dimentica la canzone e cade. Il video virale - arisa, disastro in diretta: dimentica la canzone e cade. Il video virale - Esibizione tra mille peripezie per arisa. La cantante è stata protagonista, in negativo, a Viva Rai2! con fiorello. Ecco come è andata. Avrebbe senza dubbio preferito presentare la sua ultima canzone ...

Arisa cade in diretta da Fiorello. Poi la rivelazione: cosa è successo davvero - arisa cade in diretta da fiorello. Poi la rivelazione: cosa è successo davvero - Sul web è diventato virale il video della caduta di arisa durante l'esibizione a Viva Rai2. La cantante è rovinata a terra mentre stava cantando il suo nuovo singolo ma, come ammesso da fiorello, era ...

Arisa tradita dalla scenografia e dai tacchi alti: caduta rovinosa a “Viva Rai 2!” - arisa tradita dalla scenografia e dai tacchi alti: caduta rovinosa a “Viva Rai 2!” - A Viva Rai 2! per presentare il nuovo singolo, arisa è scivolata sulla scenografia, colpa anche dei tacchi, facendo preoccupare fiorello ...