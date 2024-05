Cementir | nel primo trimestre utile ante imposte a 58,7 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024)Holding (gruppo Caltagirone) chiude il2024 con "risultati in linea con le aspettative", evidenzia l'azienda che conferma la guidance per l'anno in corso. Nei primi tre mesi dell'anno il risultatoè pari a 58,7, -8,2% rispetto ai 63,9nel2023. Il risultato'non-Gaap' è pari a 64,1di Euro (-6,2%) I volumi sono in crescita sul2023: cemento +2,3%, calcestruzzo +3,7%, aggregati +8,9%. Con ricavi a 368,3, -11,2%; i ricavi 'non Gaap' sono pari a 367,1, -11,3% -18,1% per il margine operativo lordo a ...