LIVE Sonego-Lajovic - ATP Roma 2024 in DIRETTA | piove al For - programma in ritardo sul Centrale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno degli Internazionali d’Italiatra Lorenzoe Dusan. L’azzurro è in cerca di punti per la qualificazione olimpica, visto che al momento l’azzurro non potrebbe prendere parte alla rassegna a Cinque Cerchi. Ne servirebbero circa 300 trae Roland Garros, per provare ad essere presente.gioca il torneo dida numero 46 del mondo, ed è reduce dall’eliminazione negli ottavi a Cagliari per mano di Emilio Nava, dopo che aveva battuto Alex Michelsen al 1° turno. Ricordiamo che la nuova guida tecnica dell’ex numero 18 del mondo è il concittadino Fabio Colangelo e non più ...