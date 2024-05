Motorola Moto G Stylus 5G 2024 è ufficiale con molte specifiche aggiornate

Moto G Stylus 5G 2024 ufficiale: display OLED, pennino con slot e ricarica wireless - moto G stylus 5G 2024 ufficiale: display OLED, pennino con slot e ricarica wireless - Come anticipato nei mesi scorsi da alcune indiscrezioni e render, motorola ha annunciato ufficialmente la versione 2024 del moto G stylus, uno smartphone con un pennino integrato utile prendere ...

Motorola, in arrivo il nuovo Moto G Stylus 5G in versione 2024 - motorola, in arrivo il nuovo moto G stylus 5G in versione 2024 - Dopo i primi rumor diffusi all'inizio dell'anno, sono arrivate nuove conferme: motorola sarebbe pronta a lanciare il suo smartphone moto G stylus 5G in ve ...