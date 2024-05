Reddito di cittadinanza - truffa nel Napoletano | percettori con parenti camorristi

(Di giovedì 9 maggio 2024)suldi, sette indagati a Torre Annunziata in provincia di Napoli. Un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, è stato eseguito giovedì mattina dai Carabinieri a carico dei 7 indagati a vario titolo peraggravata per l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche e omessa comunicazione delle variazioni di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione deldi. Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Torre Annunziata e coordinate dalla Procura, hanno consentito di rilevare che gli indagati, tutti legati da vincoli di parentela a esponenti di diversi clanci locali, avrebbero ...

