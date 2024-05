Quanto è importate la barriera cutanea nella cura della proprio viso

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nell'ultimo decennio, circa, lapelle ha conosciuto un vero eboom, ma adesso cominciamo a conoscere anche il rovesciomedaglia. In particolare, dermatologi e altri esperti si stanno rendendo conto che l'uso eccessivo di prodotti per ilpuò distruggere la nostra. È un dato importante da conoscere se attualmente stai seguendo una routine quotidiana che prevede l'uso di 10 prodotti. È comunque un'informazione utile anche se non fai molto di più che spruzzare un po' d'acqua al mattino, tanto per non cadere in ingiusti stereotipi sulle abitudini dipersonale dell'uomo medio. Se si desidera un aspetto più giovane, riposato e privo di imperfezioni, è necessario trovare il giusto equilibrio ...