Giulia Innocenzi contro il ministro Lollobrigida | Le torture negli allevamenti non sono eccezioni

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il documentario Food for Profit die Paolo d'Ambrosi ha fatto il record d'ascolti la scorsa domenica, quando è andato in onda su Report, e tra i tanti spettatori c'è stato anche ildell'Agricoltura Francesco, che non ha tardato a condividere la sua opinione sui social. «Anche stasera assistiamo alla criminalizzazione generalizzata dei nostri allevatori» ha scritto sulla sua pagina Facebook, «certamente chiunque maltratti un essere vivente deve esser punito secondo la legge, ma in Italia grazie alle nostre Forze dell'ordine illi ci». La risposta dinon si è fatta attendere: altro che casi isolati, questa è la norma.: la violenza ...

Botta e risposta a distanza tra il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida , e la giornalista autrice del documentario Food For Profit, che svela i rapporti fral’industria della carne e la politica, Giulia Innocenzi . Dopo la messa in onda ...

Marco Mazzoli , conduttore della popolare trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105, si è introdotto assieme a Giulia Innocenzi (autrice del documentario Food For Profit) in un allevamento intensivo di maiali in provincia di Brescia per vedere con i ...

