Dirty Bomb | Splash Damage interromperà il supporto allo sparatutto free to play

L'FPS free-to-play Dirty Bomb è ora disponibile : Lo shooter free-to-play Dirty Bomb è rimasto in versione beta per anni ma ora finalmente è disponibile nella sua versione 1.0.Come riporta Rock Paper Shotgun, il gioco è ambientato in una Londra nel caos dopo un disastro nucleare, il giocatore dovrà scegliere tra 23 mercenari hight tech e portare la sua squadra alla vittoria. Possiamo descrivere il titolo come un mix tra Counter-Strike e Team Fortress 2.Pur non essendo il titolo competitivo del ...