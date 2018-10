Di Francesco | Serve più concentrazione

Roma - Di Francesco : "La vittoria nel derby vale doppio. Ora serve continuità". Florenzi : "È una questione di testa" : Messe da parte le due vittorie con Frosinone e Lazio, la Roma si rituffa nella Champions League per andare a caccia della terza vittoria consecutiva. Stavolta in Champions, contro il Viktoria Plzen. ...

Roma - Di Francesco : 'Serve equilibrio per dare continuità' : 'Ho ribadito un concetto ai miei calciatori: ho parlato solo di equilibrio per dare continuità a quello che stiamo facendo. Il derby è una partita che vale doppio, ma l' equilibrio è fondamentale, ...

Roma : Di Francesco - serve cattiveria ora : ANSA, - Roma , 22 SET - "È vero che siamo un po' i lontani parenti di quelli dell'anno scorso ma siamo sempre in tempo per tornare noi stessi. Deve scattarci qualcosa, dobbiamo ritrovare il fuoco ...

Shock Douglas Costa - sputa in faccia Di Francesco : adesso serve una stangata! : Shock Douglas Costa, sputa in faccia Di Francesco – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 4^ giornata del campionato di Serie A, la Juventus ha vinto contro il Sassuolo grazie alla doppietta di Ronaldo. Gesto vergognoso di Douglas Costa che ha sputato in faccia a Di Francesco dopo altri brutti falli nelle azioni precedenti. Il brasiliano espulso ed adesso serve una stangata. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...