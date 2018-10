Otto anni di Daspo a 5 ultras Catania : ANSA, - MESSINA, 19 OTT - Il Daspo, per la durata di Otto anni, è stato disposto dal questore di Messina, Mario Finocchiaro, nei confronti di cinque ultras del Catania, dopo la partita del Massimino ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 17 Ottobre 2018 : la Segnalazione di Gianni Sperti su Mara! : Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 17-10-2018: i genitori di Mara vedono l’ex della figlia! Per Tina, Lorenzo e Giulia sono complici! Anticipazioni Uomini e Donne: Tina crede che tra Giulia e Lorenzo vi sia una sorta di accordo! Gianni segnala a Maria che i genitori di Mara, quando vengono nella Capitale, sono soliti incontrare l’ex della figlia! Luigi e la bella complicità con Irene! Teresa litiga con ...

Dopo 75 anni - il 28 Ottobre riaprirà il Teatro Galli di Rimini : Ospiti di grande spessore, quindi, calcheranno le scene e non mancheranno spettacoli ed artisti nazionali ed internazionali in grado di entusiasmare e conquistare la platea. La caccia al biglietto è ...

Eurochocolate 2018 - per il 25°anniversario si svolgerà dal 19 al 29 Ottobre : Torna Eurochocolate 2018. Perugia, dal 19 al 29 ottobre, diventerà la capitale del cioccolato per festeggiare i 25 anni della kermesse più dolce d’Italia“ I chocoturisti e irriducibili golosi si stanno preparando alla Kermesse più golosa d’Italia, tutti pronti a raccogliere l’invito del Festival del Cioccolato: Saranno circa 100 gli stand Chocolate Show: con più di 6000 prodotti diversi. In piazza IV Novembre, e nelle zone ...

Festa del Cinema di Roma : Venerdì 19 Ottobre ‘Il mare della nostra storia’ di Giovanna Gagliardo -100 anni di storia d’Italia visti dalla Libia : Roma – C’è un luogo che guarda l’Italia e che dall’Italia è costantemente guardato. Uno sguardo fatto di brame, di scontri di incontri e di seduzioni. Uno sguardo che ha significato l’inferno della guerra, e l’eden di una nuova piccola patria. Questo luogo è la Libia. Il film, attraverso immagini d’archivio toccate dall’incanto, sequenze d’attualità entrate nella memoria, testimonianze ...

Una pallOttola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. : Terza serie per la fiction Una pallottola nel cuore. Un attempato giornalista alla ricerca della verità. Gigi Proietti nei panni dello storico cronista di nera, torna a percorrere le strade e i vicoli di Roma in cerca di vecchi casi irrisolti, convinto che il tempo aiuti sempre a svelare la verità. Teatro delle indagini di […] L'articolo Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. ...

Usa - il giovane rapper viene arrestato : “Hai 12 anni? Vai comunque in galera”. La zia protesta e il poliziOtto reagisce così : Lil C-Note è un giovane rapper di 12 anni, molto noto negli Usa. Nelle scorse ore è stato arrestato da un poliziotto per aver venduto i suoi cd all’interno di un centro commerciale di Atlanta. L’atteggiamento dell’agente è subito stato molto energico. Mentre il poliziotto teneva il ragazzino bloccato per un braccio la zia del giovane – mentre riprendeva con il cellulare – ha iniziato a protestare, pregando ...

Arda Turan - aggressione e molestie : rischia 12 anni di carcere / Il turco ha rOtto il naso a Bekery Sahin : Il centrocampista del Barcellona Arda Turan rischia 12 anni di carcere. E' stato infatti incriminato per aggressione e molestie. In estate era tornato in prestito in Turchia.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:28:00 GMT)

Nuoto – Caso Doping Magnini : al via il processo - l’ex campione italiano rischia Otto anni : Al via oggi il processo per il Caso Doping in cui è coinvolto Filippo Magnini, l’ex nuotatore rischia 8 anni E’ iniziata l’udienza di Filippo Magnini davanti alla prima sezione del Tribunale nazionale antiDoping. L’ex nuotatore azzurro è accusato di consumo o tentato consumo di sostanze dopanti (articolo 2.2 del codice Wada), somministrazione o tentata somministrazione di sostanze vietate (2.8) e favoreggiamento ...

Malnutrizione - Save The Children : ogni minuto nel mondo muoiono 5 bambini sOtto i cinque anni : Nel mondo, ogni giorno, 7.000 bambini sotto i cinque anni muoiono per cause legate alla Malnutrizione. cinque ogni minuto. Bambine e bambini che, a casa loro, in paesi colpiti da carestie e siccità, afflitti dalla povertà estrema o dilaniati da guerre e conflitti, continuano ad essere privati di cibo adeguato, acqua pulita e cure mediche e perdono irrimediabilmente l’infanzia alla quale hanno diritto. Lontano dalle luci dei riflettori. E’ ...

PERRY MASON - MORTE DI UN DONGIOVANNI/ Su Rete 4 il film con Raymond Burr (oggi - 15 Ottobre 2018) : PERRY MASON - MORTE di un DONGIOVANNI, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 15 ottobre 2018. Nel cast: Raymond Burr e Barabara Hale, alla regia Christian I. Nyby II. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 04:14:00 GMT)

VIOLENTA FIGLIA DI UN MESE : CONDANNATO A 244 ANNI/ Ultime notizie : super-ergastolo - orco sOtto effetto droghe : VIOLENTA FIGLIA di un MESE: CONDANNATO a 244 ANNI: super-ergastolo ad un orco di Wako, Texas. La bambina, che oggi ha 4 ANNI, fortunatamente si è ripresa. (Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 23:47:00 GMT)