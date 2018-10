Inter | Zhang fa sul serio | in due anni immessi quasi 500 milioni in società

Marotta si avvicina all’Inter : nuovi contatti con Zhang : nuovi contatti tra Steven Zhang e il dirigente della Juventus, che sarà rimosso dall'incarico di amministratore delegato il prossimo 25 ottobre. L'articolo Marotta si avvicina all’Inter: nuovi contatti con Zhang è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - nuovo contatto tra Marotta e Steven Zhang : Il dirigente sta per liberarsi contrattualmente dalla Juventus, il prossimo presidente Interista lo aspetta

Marotta-Inter : nuovo contatto con Steven Zhang. Nessun accordo con la Juventus per la rescissione del contratto : INTER MAROTTA- Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, è sempre più vicino all’Inter. A giorni verrà ratificata l’uscita del dirigente dal Consiglio d’amministrazione della Juventus anche se un accordo con la società del presidente Agnelli sulla rescissione del contratto non è stato ancora trovato, nonostante vari incontri. In questo contesto, Marotta pensa al futuro e dopo aver rifiutato un ruolo in Figc, è ...

Marotta-Inter : nuovo contatto con Steven Zhang. Nessuno accordo con la Juventus per la rescissione del contratto : INTER MAROTTA- Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, è sempre più vicino all’Inter. A giorni verrà ratificata l’uscita del dirigente dal Consiglio d’amministrazione della Juventus anche se un accordo con la società del presidente Agnelli sulla rescissione del contratto non è stato ancora trovato, nonostante vari incontri. In questo contesto, Marotta pensa al futuro e dopo aver rifiutato un ruolo in Figc, è ...

Marotta-Inter : nuovo contatto - le mosse di Zhang : Marotta-Inter continua a far discutere la trattativa tra le parti con Steven Zhang attivissimo per portare in nerazzurro il dirigente Marotta-Inter un affare che sembra allettare molto il presidente nerazzurro Steven Zhang. L’interesse per il dirigente bianconero è ben noto, ma dopo l’annuncio del divorzio dalla Juventus, le voci di un suo possibile approdo all’Inter si fanno sempre più insistenti. Tuttosport parla oggi ...

Inter - Suning rileva il 100% del club : Zhang Jr. sarà il nuovo presidente : L' Inter sta per passare Interamente nelle mani di Suning , sono in dirittura d'arrivo infatti le trattative tra Zhang senior ed Erick Thohir , che detiene attualmente il 31% delle quote ...

Inter tutta cinese : Zhang presidente. Thohir vende e diventa “ricco” [CIFRE e DETTAGLI] : Dopo cinque anni dall’acquisto della maggioranza del pacchetto azionario da Massimo Moratti, il presidente dell’Inter Thohir uscirà dal club. A giugno 2016 aveva venduto il 68,55% delle azioni ai cinesi di Suning, a giorni arriverà l’ufficializzazione della cessione del restante 31,05%. Alla fine l’indonesiano incasserà una cifra vicina ai 200 milioni di euro, registrando una plusvalenza di circa 157 milioni. Zhang ...

Inter - Thohir studia l’offerta di Suning : Zhang jr pronto per la presidenza : L'era di Thohir all'Inter è più vicina alla conclusione, il 26 ottobre l'assemblea dei soci si riunirà per il nuovo presidente. L'articolo Inter, Thohir studia l’offerta di Suning: Zhang jr pronto per la presidenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - incontro Zhang-Thohir per il 31% : si cerca accordo sulla valutazione : Il passaggio a Suning delle quote dell'Inter in mano a Erick Thohir è sempre più vicino: nel weekend previsto un incontro. L'articolo Inter, incontro Zhang-Thohir per il 31%: si cerca accordo sulla valutazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Marotta - inserimento dell’Inter : incontro con Zhang - pronto il contratto [CIFRE e DETTAGLI] : Si decide il futuro di Marotta. Gli ultimi giorni sono stati caldissimi, il dirigente si è presentato in diretta tv al termine della partita di campionato tra Juventus e Napoli e ha comunicato ufficialmente l’addio al club bianconero, divergenze con Andrea Agnelli. Adesso Marotta sta cercando un nuovo progetto, idee anche all’estero ed ipotesi Roma, Napoli e Milan ma la squadra più vicina al dirigente è l’Inter. Nelle ...

Serie A Inter - Steven Zhang verso la presidenza del club : MILANO - Erick Thohir si appresta a cedere il 30% delle quote Inter ancora in suo possesso. L'indonesiano, con gli accordi presi nel 2016 può, e dovrebbe, esercitare l'opzione che gli permetterà di ...

Inter - il Meazza è una fortuna : sorride Zhang - dopo tre gare è già incasso record : L'Inter conferma i numeri della passata stagione, anzi, fa meglio. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che sviscera i dati sulle presenze allo stadio e spiega come i nerazzurri abbiano già battuto un record. 'Sette milioni di euro è il totale incassato dalla società nerazzurra nelle prime tre ...

Steven Zhang accende la rivalità tra Inter e Milan : “siamo noi i più sexy della città” : Il duello tra Inter e Milan si sta riaccendendo dopo anni di declino, Steven Zhang mette benzina sul fuoco “Solo noi siamo abbastanza sexy per Milano”. Steven Zhang lancia una frecciatina ai cugini del Milan nel presentare la nuova terza maglia della sua Inter. Una maglia che fa riferimento al duomo di Milano e dunque si lega a doppio filo al territorio meneghino. Zhang sembra già essere in clima derby, mandando dunque un messaggio ai ...

Inter - Steven Zhang potrebbe essere il nuovo presidente : sarebbe un record : Steven Zhang, figlio di Zhang Jindong, è il candidato numero uno a sostituire Erick Thohir, sempre più lontano da Milano e dall’Inter. Il 27enne ormai ha libertà di firma su calciomercato, stadio e sponsorizzazioni, ma non dispone della nomina ufficiale che lo confermerebbe a capo della società nerazzurra. Steven Zhang diventerebbe il più giovane presidente di un club calcistico europeo e inoltre l’età media dei presidenti della ...