Bologna | trova i ladri nel camper e li accoltella | arriva la polizia e denuncia anche lui

Strage di Bologna - gli avvocati non trovano un indirizzo di Roberto Fiore : il leader di Forza Nuova citato dalla corte : Roberto Fiore sarà chiamato direttamente dalla corte d’Assise per testimoniare al processo sulla Strage di Bologna. Sarà dunque direttamente il presidente Michele Leoni a citare l’ex leader di Terza Posizione per farlo deporre al processo che vede imputato l’ex Nar Gilberto Cavallini imputato di concorso nella Strage del 2 agosto 1980. A chiederlo è stato l’avvocato di parte civile, Andrea Speranzoni, che ha spiegato ai ...

Bologna - l’agente di Orsolini : “Si trova bene con Inzaghi - lavora al massimo” : Dopo il gol che ha regalato i 3 punti al Bologna nella sfida interna contro l’Udinese, Riccardo Orsolini sembra non volersi fermare. Il giocatore in prestito dalla Juventus vuole continuare a dimostrare il proprio valore e a rincarare la dose ci ha pensato l’agente Donato Di Campli. Quest’ultimo ha parlato ai microfoni di “Direttagol.it” elogiando […] L'articolo Bologna, l’agente di Orsolini: “Si ...

Il Bologna di Inzaghi ritrova gol e fiducia : un guizzo di Orsolini regala i 3 punti contro l’Udinese : Bologna – Udinese, è finito 2-1 per la truppa di Pippo Inzaghi l’anticipo di mezzogiorno della giornata di Serie A Il Bologna è riuscito ad ottenere tre importantissimi punti in chiave salvezza contro l’Udinese. Al Dall’Ara la squadra di Pippo Inzaghi ha giocato una gara solida, decisa da un guizzo di Orsolini nel secondo tempo, autore della rete del decisivo 2-1 dopo i gol iniziali di Santander e Pussetto. Adesso ...

7^ giornata - probabili formazioni : alle 12 : 30 Bologna-Udinese - il Milan ritrova Higuain : probabili formazioni- Dopo i match di sabato, la Serie A si prepara ad una nuova lunga giornata. Tanti i match in programma: si partirà alle 12:30 con Bologna-Udinese. Nei match di ieri ricordiamo il successo della Roma sulla Lazio per 3-1, la vittoria della Juve sul Napoli 3-1 e i tre punti conquistati dall’Inter dopo […] L'articolo 7^ giornata, probabili formazioni: alle 12:30 Bologna-Udinese, il Milan ritrova Higuain proviene da ...

Bologna - ritrovato morto 16enne scomparso : si indaga per omicidio - : Il ragazzo era sparito da casa lo scorso 17 settembre. Dopo otto giorni di ricerche, il corpo è stato rinvenuto in un pozzo a Tiola di Castello di Serravalle

Bologna - Giuseppe Balboni trovato morto in un pozzo : Giuseppe Balboni, il ragazzo di 16 anni scomparso lunedì 17 settembre, è stato trovato morto. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto all'interno di un pozzo a Castello di Serravalle, nel Bolognese, in località Tiola. I carabinieri adesso indagano sull'ipotesi di omicidio.Lunedì 17, il ragazzo era uscito di casa all'alba. Dalle prime informazioni, sembra che il sedicenne dovesse incontrare un amico a Tiola per fare colazione insieme. Le ricerche ...

Bologna-Roma - Di Francesco : “Sto cercando di trovare soluzioni” : Continua il periodo no della Roma e Di Francesco sottolinea gli errori della sua squadra: “Sto cercando di trovare soluzioni, ma ancora non ci sono riuscito. La filosofia c’è: abbiamo tenuto il pallino del gioco, però dobbiamo avere il fuoco dentro. Il Bologna ha vinto tutti i contrasti. Non cerco alibi: devo trovare gli uomini giusti prima dei calciatori giusti“. Sul processo di crescita, il tecnico giallorosso è netto: ...

Bologna - rubano computer che bimbo disabile usava per parlare a scuola : polizia lo ritrova : Dopo l'appello del padre del bimbo e le ricerche serrate della polizia, il computer è stato rinvenuto grazie a una segnalazione anonima. "Abbiamo finito per mettere tanta pressione addosso ai ladri che alla fine hanno restituito anche il computer di un altro bambino disabile" ha spiegato il capo della Squadra mobile bolognese.Continua a leggere

Bologna - ritrovato il pc rubato a bimbo disabile : per lui si era mobilitato Marco Verratti : Dopo giorni di indagini, gli investigatori della Squadramobile hanno ricevuto una segnalazione e hanno trovato il portatile in centro, in vicolo Bolognetti

Incendio Bologna : ritrovata la calotta della cisterna esplosa : Bologna, askanews, - A Bologna si lavora senza sosta per ripristinare la viabilità sul tratto di autostrada distrutto dal gravissimo Incendio divampato il 6 agosto scorso lungo il Raccordo di ...