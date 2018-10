Alla Juve ero di troppo Ringiovanito dal Milan Con l' Inter un derby Real

Calciomercato Juventus - offerta Alla Fiorentina per Milenkovic : cifre e dettagli : Nikola Milenkovic interessa eccome alla Juventus, il club bianconero si è fatto avanti proponendo una maxi offerta alla Fiorentina Nikola Milenkovic è da tempo nel mirino della Juventus. La squadra torinese deve ringiovanire la propria mediana, dato l’imminente addio di Barzagli e l’età che avanza per Chiellini. Il nome del difensore della Fiorentina sembra essere quello in pole position, scelto da Paratici dopo averlo ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata : Catania - tris al Trapani e favore Alla Juve Stabia! : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, il Catania strapazza il Trapani e vince ancora, cinque su cinque per la Juve Stabia che, con due partite in meno, si trova a un punto dalla vetta(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 22:16:00 GMT)

Psg : Di Maria chiede rinnovo monstre. Napoli e Juve Alla finestra : PSG– Sembrava solamente questione di dettagli ma, considerando quanto emerso dalla stampa spagnola, il rinnovo tra Di Maria e il Psg è diventata una questione pluri milionaria. Da sciogliere un nodo che nelle ultime settimane si è fatto intrigatissimo: il calciatore argentino infatti avrebbe chiesto alla dirigenza dei parigini qualcosa come 12 milioni di euro […] L'articolo Psg: Di Maria chiede rinnovo monstre. Napoli e Juve alla ...

Napoli - Fabian Ruiz dalla Spagna : "Daremo del filo da torcere Alla Juve - felice in azzurro" : Ha parlato di tutto a Radio Marca il centrocampista azzurro Fabian Ruiz, anche del 'suo' Betis che sfiderà il Milan in Europa League, ma ovviamente si è concentrato sulle ambizioni degli azzurri: 'Ci ...

Lavorare Alla Juventus - il club ricerca Sales Assistant per i negozi ufficiali : È disponibile una nuova opportunità da cogliere al volo per chi desidera realizzare il sogno di Lavorare alla Juventus. Il club bianconero, per la sede di Torino dove è presente l’headquarter della società, è infatti alla ricerca di una serie di Sales Assistant appartenente alle categorie protette secondo la Legge 69/99 da inserire all’interno dei […] L'articolo Lavorare alla Juventus, il club ricerca Sales Assistant per i ...

Snai : Piatek - un gol Alla Juve vale 4 - 00 : ANSA, - ROMA, 15 OTT - Ha firmato 9 delle 12 reti messe a segno dal Genoa; è andato in gol in tutte le sette partite di campionato disputate dai rossoblù; ha segnato quattro reti in una partita sola ...

Cristiano Ronaldo - lo stupro e le accuse di Kathryn Mayorga. Bomba : 'Via dAlla Juventus prima del previsto' : Da 30 a 50 milioni di euro a stagione . Sarebbe la proposta che l' Orlando City della massima lega calcistica americana Major League of Soccer , MLS, ha intenzione di fare a Cristiano Ronaldo . Al ...

La Juventus riposa - Douglas Costa no : allenamento Alla Continassa : TORINO - Massimiliano Allegri ha disposto due due giorni di riposo per rigenerare le energie in vista del tour de force delle prossime settimane. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani ma ...

Fabio Capello sulla Nazionale : "Bravo Mancini - ci siamo"/ Serie A : "Scudetto Alla Juventus - su Inter-Milan..." : Fabio Capello sulla Nazionale: "Bravo Mancini, ci siamo". L'ex tecnico della Roma fa il punto sulla Serie A: "Scudetto alla Juventus, sul derby Inter-Milan..."(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Dalla Spagna : Ronaldo - due anni Alla Juve poi in Florida : Secondo Don Balon la notizia confermerebbe la tranquillità del portoghese di fronte alle accuse della Mayorga

Juventus Women - finale storta per le bianconere : la Supercoppa va Alla Fiorentina : È della Fiorentina la Supercoppa Italiana. Allo stadio Alberto Picco di La Spezia, la formazione viola, vincitrice della Coppa Italia nella passata stagione, ha battuto 1-0 la Juventus Women, ...

Un Bidone è per sempre : Jorge Martinez - esperienza fallimentare Alla Juventus : Jorge Martinez il 28 giugno 2010 viene acquistato dalla società torinese per 12 milioni di euro; è stata la seconda miglior plusvalenza realizzata della gestione Antonino Pulvirenti, fruttando 10 milioni di euro alla società etnea. L’esperienza si rivela però sfortunata e fallimentare, complici infortuni, scelte tecniche e la difficile stagione dei bianconeri (alla fine settimi e fuori anche dall’Europa League): il giocatore ...

Accadde oggi - 14 ottobre 2001 : il Torino recupera tre reti Alla Juventus : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’ importante giornata per i tifosi di Juventus e Torino, da ricordare il derby del 14 ottobre 2001 in cui i granata, in svantaggio per 0-3 all’intervallo, rimontarono fino al 3-3 approfittando anche del calcio di rigore fallito nel finale da Salas per via di una “buca” scavata dal torinista Maspero sul dischetto. Una furbata poi ...

Ritiro Cassano - l’attaccante conferma : “io Alla Juventus? Mi caccerebbero dopo 3 giorni” : L’attaccante Antonio Cassano ha annunciato l’addio al calcio giocato, dopo qualche allenamento con l’Entella il calciatore ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Prima della decisione Stefano Corti e Alessandro Onnis avevano intervistato Fantantonio, l’intervista andrà in onda a Le Iene Show, tanti gli argomenti trattati, da Stramaccioni alla Juventus fino al calcio attuale. Iene: Meglio il calcio nel ‘99 o ...