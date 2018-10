Matteo Salvini sbertuccia ancora il premier Giuseppe Conte | in visita a Mosca prima di lui

Concerto U2 - Bono vestito da diavolo : 'Il mio consiglio è Matteo Salvini...' : Durante il Concerto degli U2 al Forum di Assago a Milano, Bono Vox - travestito da diavolo - ironizza sul vicepremier leghista: 'In Italia, - dice - c'è scelta tra le opzioni...

U2 a Milano - il cantante Bono Vox interpreta il diavolo MacPhisto e cita Matteo Salvini sul palco : Durante l’ultima tappa del tour italiano a Milano, il cantante degli U2 Bono Vox ha citato il ministro Matteo Salvini durante l’intro di Acrobat. Il cantante indossava i panni del personaggio diabolico MacPhisto che parla ed elenca i suoi amici. Anche in apertura del live c’è stato un appello per l’accoglienza dei migranti, tema da sempre sostenuto dalla band irlandese L'articolo U2 a Milano, il cantante Bono Vox ...

Martin Schulz - il vergognoso ritorno : dopo Silvio Berlusconi - adesso insulta Matteo Salvini : Dimostrando di capire poco della politica italiana, il tedesco dice 'posso accettare più deficit per gli investimenti, o il piano di Tria di ridurre il deficit nei prossimi anni. Ma mi fido zero di ...

L'obiettivo di Matteo Salvini in visita ufficiale a Mosca : ... il ministro dell'Interno, il 15 luglio, era in Russia ad assistere alla finale del campionato del mondo di calcio e, in quell'occasione, ha avuto serie di incontri, tra cui quello col suo omologo, ...

M5s - Vincenzo Spadafora minaccia Matteo Salvini : 'I sondaggi? Cosa sarà costretto a fare con il 34%' : I grillini vantano molta, forse troppa, sicurezza e Vincenzo Spadafora non è da meno: 'Salvini? Non dovrebbe stare così tranquillo solo con il 34% dei consensi . Poi la Lega da sola non è ...

Reinhold Messner contro Matteo Salvini : "Rovinerà l'Italia"/ Ministro replica : "Lo stimo - mi spiace per lui" : Reinhold Messner contro Matteo Salvini: "Rovinerà l'Italia". Ultime notizie, l'alpinista attacca il Ministro, che replica: "Lo stimo, mi spiace per lui"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:58:00 GMT)

Manovra - il crollo di nervi di Luigi Di Maio : 'Se non c'è Matteo Salvini non ci vado nemmeno io' : Una giornata ad altissima tensione quella di ieri 15 ottobre al termine della quale si è raggiunto l'accordo sulla Manovra . In mattinata il nervosismo era alle stelle: Luigi Di Maio quando viene ...

Antonio Socci - la denuncia : Avvenire vuole bruciare Matteo Salvini : Possibile che oggi ritroviamo la demonizzazione , in questo caso letterale, nel mondo cattolico? Possibile che i vescovi e la Chiesa non vedano altri pericoli per la fede cattolica se non Salvini? ...

Berlusconi furibondo con Matteo Salvini : Berlusconi è furibondo con Salvini non solo per “l’economia, per il Def, per il costo del debito, ma ancor di più per il tratto liberticida che sta prendendo questo governo In una conversazione privata, riporta il Corriere della Sera, ha parlato dei suoi rapporti con la Lega, con Salvini, in particolare. Non gli interessa che Giancarlo Giorgetti abbia detto che l’attuale centrodestra è morto né che il leader della Lega ...

Silvio Berlusconi - l'ira contro Matteo Salvini : 'Non mi piace questa deriva autoritaria' : E' furibondo Silvio Berlusconi . E non solo per 'l' economia , per il Def, per il costo del debito, ma ancor di più per il tratto liberticida che sta prendendo questo governo, in antitesi ai principi liberali e moderati che abbiamo sempre professato e ...

Marcello Veneziani : 'La destra? Silvio Berlusconi è ormai passato - mentre Matteo Salvini non basta' : 'Berlusconi probabilmente è passato alla storia, e non solo alla storia del gossip e della cronaca giudiziaria; ma è ormai passato in politica, passato remoto . E la constatazione va fatta senza ...

Matteo Salvini lancia una frecciatina a Fabio Fazio sullo stipendio? : Dopo le dichiarazioni di Cristina Parodi sulla sua ascesa politica, Matteo Salvini era sceso in campo per sedare gli animi dei suoi compagni leghisti. Un intervento pacato e preciso quello del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Interni che ha voluto spegnere una volta per tutte la polemica: “Lasciamo che siano gli altri a fare polemiche, noi dobbiamo pensare a lavorare“. Questa volta però qualcosa è cambiato visto che ...

Immigrati - Matteo Salvini denuncia la Francia : 'Furgone della polizia in Piemonte - scaricano qui i migranti' : Per la cronaca, la Procura ha già aperto un fascicolo per lo sconfinamento di agenti francesi a Bardonecchia , nel marzo scorso'. 'Sono in attesa di sviluppi - è il commento preoccupato del ministro ...

Matteo Salvini contro Fabio Fazio : “Il suo stipendio? Ci lavoreremo…” : Fabio Fazio, Matteo Salvini Nei giorni scorsi aveva placato l’ira dei parlamentari leghisti contro Cristina Parodi. “Lasciamo che siano gli altri a fare polemiche, noi dobbiamo pensare a lavorare” aveva detto. Stavolta, però, Matteo Salvini non ha resistito e la bordata a sfondo televisivo l’ha tirata lui stesso. Nei giorni scorsi, durante un comizio in Trentino Alto Adige, il vicepremier ha riservato uno sferzante ...