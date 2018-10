I ricchi fanno la politica | ma solo se i poveri li votano

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Élite è l'insulto politico più forte del nostro tempo, ma in un discorso a Fargo, nel North Dakota, Donald Trump ha detto qualcosa di molto interessante. Le parole di Trump, come al solito, sono crude, ma efficaci: "La chiamano élite. Ma noi abbiamo più denaro, più cervello, abbiamo case e appartamenti migliori, barche più belle e siamo più furbi di loro, che dicono di essere l'élite".Quante sono allora le élite nei paesi occidentali? A quanto pare due. Una culturale e una con bellissime case, barche e con tanto danaro. Non che la prima non possa avere le stesse ricchezze, ma diciamo che punta, almeno all'apparenza, su altro.L'economista francese Thomas Piketty, con la medesima forza icastica, le definisce, in un suo studio dello scorso marzo, dal titolo Brahmin Left vs Merchant Right: Rising Inequality & the ...