Riace | revocati i domiciliari al sindaco Mimmo Lucano | per lui divieto di dimora nel

ilfattoquotidiano

: ?? Revocati i domiciliari a Mimmo Lucano: divieto di dimora a Riace - repubblica : ?? Revocati i domiciliari a Mimmo Lucano: divieto di dimora a Riace - MediasetTgcom24 : Riace, revocati i domiciliari al sindaco Mimmo Lucano #Riace - Corriere : Revocati i domiciliari a Mimmo Lucano: divieto di dimora a Riace -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha revocato gli arresti, ildi, arrestato lo scorso 2 ottobre per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I giudici del Riesame hanno accolto parzialmente il ricorso degli avvocati Antonio Mazzone e Andrea D’Aqua che avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip su richiesta della Procura di Locri nell’ambito dell’inchiesta “Xenia”. Per ildisono stati sostituiti icon ildinel Comune. Il provvedimento è stato notificato poco fa ae alla sua compagna Tesfahum Lemlem. Nei confronti di quest’ultima, invece, ildiche le era stato disposto dal gip di Locri è stato sostituito con l’obbligo di firma.torna libero quindi perché il Riesame ha valutato che non ci sono le esigenze ...