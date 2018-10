Un Bidone è per sempre | Mirko Conte | flop all’Inter ed al Napoli

Un Bidone è per sempre : Jorge Martinez - esperienza fallimentare alla Juventus : Jorge Martinez il 28 giugno 2010 viene acquistato dalla società torinese per 12 milioni di euro; è stata la seconda miglior plusvalenza realizzata della gestione Antonino Pulvirenti, fruttando 10 milioni di euro alla società etnea. L’esperienza si rivela però sfortunata e fallimentare, complici infortuni, scelte tecniche e la difficile stagione dei bianconeri (alla fine settimi e fuori anche dall’Europa League): il giocatore ...

Un Bidone è per sempre : Jean-Alain Boumsong - flop alla Juventus : Jean-Alain Boumsong arrivato nell’estate 2006 per 3,5 milioni di euro alla Juventus (con la quale ha firmato un contratto quadriennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione), ha giocato un campionato collezionando 33 presenze e 2 gol. Uno dei suoi gol fu quello che fece vincere la Juventus nella partita del 27 aprile contro l’Hellas Verona per 1-0 Nel 2007 è relegato in panchina a causa di un infortunio in amichevole contro ...

Un Bidone è per sempre : Renato Portaluppi - flop con la Roma : Renato Portaluppi nell’estate del 1988 fu acquistato dalla Roma per 3 miliardi di lire, lasciando la Serie A dopo una stagione. Giunto a Roma insieme al connazionale Andrade, in Coppa Italia segnò 3 gol in 5 gare al primo turno. Da quel momento segnò solo un’altra volta, in Coppa UEFA contro il Norimberga il 12 ottobre 1988, partita nella quale sarà espulso. Non confermò le aspettative e a giugno tornò in Brasile, dopo aver ...

Un Bidone è per sempre : Samir Beloufa - clamoroso flop del Milan : Samir Beloufa comincia a 8 anni nel settore giovanile del Bois le Roil, giocando poi, fino al 1993, con le squadre juniores di Le Mée, Melun e Moissy Cramayel. Nel 1995 entra nelle giovanili del Cannes. Ingaggiato nel gennaio 1998 dal Milan, con i rossoneri colleziona 3 presenze in Serie A nella stagione 1997-1998 e nel 1999, dopo aver vinto il Torneo di Viareggio con la formazione Primavera, passa in prestito al Monza, in Serie B, dove ...

Un Bidone è per sempre : Bruno Fornaroli : flop alla Sampdoria : Bruno Fornaroli il 22 luglio 2008 si trasferisce per 3 milioni di euro, con un contratto quinquennale da 300 000 euro a stagione, alla Sampdoria, che acquista l’intero cartellino del giocatore ma ha l’obbligo, in caso di cessione futura (sempre a titolo definitivo) dell’attaccante a una terza società, di versare al Nacional il 50% del ricavato, detratti i 3 milioni di euro versati per il suo cartellino. Esordisce in Serie ...

Un Bidone è per sempre : Francisco Farinos - flop all’Inter : Francisco Farinos esordisce da diciottenne nella squadra della sua città, il Valencia, guadagnandosi il posto da titolare in mezzo al campo. Con la squadra valenciana conquistò una Coppa del Re e una Supercoppa Spagnola nel 1999, con Claudio Ranieri come allenatore. Partecipò al grande cammino della sua squadra verso la finale di Champions League 1999-2000, dove la formazione allenata da Héctor Cúper perse contro i connazionali del Real ...

Un Bidone è per sempre : Hugo Maradona - flop all’Ascoli per il fratello del Pibe de Oro : Hugo Maradona è il fratello di Diego e Raúl, fu come il primo calciatore che giocò in diversi campionati, tra cui Giappone, Italia, Spagna, Austria e Argentina. Nel 1987, fu acquistato su pressione del fratello Diego dal Napoli, che lo girò subito in prestito all’Ascoli allora militante in Serie A. Giocò con la squadra marchigiana 13 partite senza segnare reti e venne ceduto alla fine della stagione al Rayo Vallecano in Spagna. Nel ...

Un Bidone è per sempre : Theodoros Zagorakis - dalla vittoria all’Europeo alla retrocessione in Serie B con il Bologna : Theodoros Zagorakis iniziò la carriera al Kavala, club della sua città, in cui spesso veniva schierato a destra del centrocampo. Li conobbe Zisis Vryzas e assieme a lui aiutò la squadra a raggiungere la promozione alla seconda divisione greca. Ne seguì il trasferimento al PAOK Salonicco nella stagione 1992-93, dove iniziò ad assumere un ruolo sempre più determinante in campo e fuori, fino a diventare il capitano nelle sue due ultime ...

Un Bidone è per sempre : Ibrahim Ba - flop totale nel Milan : Ibrahim Ba comincia l’esperienza italiana con la maglia del Milan nell’estate del 1997, acquistato per 11,5 miliardi di lire. Silvio Berlusconi, vedendolo in campo in occasione di una partita amichevole allo Stadio Brianteo di Monza, lo soprannominò Beaujolais nouveau, paragonandolo al vino francese per la sua frizzantezza. Nel corso dei primi due anni trascorsi al Milan era riconoscibile dal soprannome Ibou, ereditato dal ...

Un Bidone è per sempre : Alberto Zapater - il portoghese non ha lascia un segno nel Genoa : Alberto Zapater nel luglio 2009 viene acquistato dal Genoa per 4,5 milioni di euro. Il 23 agosto 2009 debutta nel campionato italiano in Genoa-Roma (3-2), mettendo a segno il secondo gol dei liguri direttamente da calcio di punizione. Si ripete il 18 settembre nella prima partita della fase a gironi di UEFA Europa League contro lo Slavia Praga quando, ancora una volta su punizione, segna il primo gol in assoluto nella fase a gironi della ...

Un Bidone è per sempre : Jeremie Brechet - flop totale all’Inter : Jeremie Brechet iniziò la sua carriera nel Lione, dove nell’arco di due stagioni divenne titolare fisso. Arrivò all’Inter l’ultimo giorno di mercato del 2003; il costo del suo cartellino fu di 5 milioni di euro. La sua permanenza all’Inter durò una stagione, nella quale collezionò 14 presenze (9 in campionato, 3 nelle Coppe europee e 2 in Coppa Italia). Nel 2004 si trasferì al club spagnolo della Real Sociedad, dove ...

Un Bidone al Giorno : Kazuyoshi Miura - esperienza fallimentare al Genoa : Kazuyoshi Miura nel 1994 firma un contratto con il Genoa, diventando il primo calciatore giapponese a giocare in Italia. Il più forte giocatore giapponese all’epoca arrivò in Italia grazie a degli sponsor giapponesi che versavano un contributo in denaro alla società a ogni presenza del giocatore. Ha segnato col Genoa il 4 dicembre 1994 il gol del momentaneo vantaggio Genoano nel derby stracittadino, poi vinto dai blucerchiati per ...

Un Bidone è per sempre : Ciriaco Sforza flop nell’Inter : Ciriaco Sforza ha iniziato la sua carriera professionistica nell’Aarau, prima di trasferirsi al Grasshoppers. Firma poi per il Kaiserslautern, in Germania. Il centrocampista viene poi acquistato dal Bayern Monaco, per approdare l’anno successivo all’Inter, in Serie A, in cambio di 6 miliardi di lire. L’esperienza a Milano, nonostante la fiducia accordatagli dall’allenatore Roy Hodgson, non è però positiva, ...

Un Bidone è per sempre – Hristo Stoickov - flop al Parma : Hristo Stoickov è stato un giocatore di ruolo trequartista e poi attaccante, è stato insignito del Pallone d’oro nel 1994. Calciatore bulgaro più famoso di tutti i tempi, ha militato per tredici anni nella Nazionale bulgara (che in seguito ha allenato per tre anni) e ha raggiunto importanti successi nel Barcellona. È stato inserito da Pelé nella FIFA 100, la speciale classifica internazionale che riunisce i più grandi calciatori del ...