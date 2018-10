Servizi Italia continua l' acquisto di azioni proprie

Censis : gli italiani amano sempre più smartphone e Servizi Web : Il 15° Rapporto sulla comunicazione del Censis ci racconta di un'Italia sempre più sul Web, frutto dell'enorme diffusione degli smartphone L'articolo Censis: gli italiani amano sempre più smartphone e servizi Web proviene da TuttoAndroid.

Amazon ha chiesto di diventare un’azienda di Servizi postali in Italia : Amazon (LaPresse/Andrea Alfano) Amazon ha chiesto i permessi di operare come azienda di servizi postali in Italia. Colpita ad agosto da una multa da 300mila euro e dal diktat dell’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom), il gigante dell’ecommerce ha deciso di iscrivere le sue controllate che gestiscono consegne e logistica all’elenco degli operatori postali Italiani. Non è solo una questione burocratica né di costi. Diventando a ...

Iliad down : problemi e disServizi di rete su tutto in tutta Italia : Iliad, cosa ci combina Iliad? Ci combina che si stanno verificando ancora problemi e disservizi. Si parla di un vero proprio #Iliaddown che segue un altro giorno nero avuto lo scorso 28 settembre. Quindi, a conti leggi di più...

Il patrimonio immobiliare italiano : un’infrastruttura strategica al Servizio del sistema energetico del Paese : La direttiva UE 2018/884, approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo la scorsa primavera, ed in vigore da luglio, prevede che i Paesi europei mettano a punto nei prossimi anni una piano strategico che punti a sostenere la ristrutturazione degli edifici residenziali e non, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, e di facilitare la trasformazione degli ...

Vodafone - problemi di prima mattina. Stop nel Nord Italia - poi il Servizio riprende : Triste risveglio per gli utenti, da subito alle prese con un disservizio sia per la linea voce sia per la connessione internet, in particolare in Piemonte e Valle d'Aosta

AgId lancia #ComunicaItalia - piattaforma dedicata ai comunicatori della P.a. per promuovere i Servizi digitali

Poste Italiane : Parte ad ottobre la promozione sui Servizi finanziari - assicurativi e di telefonia : Nell’ufficio postale di Catania 17 i clienti riceveranno in regalo una cartolina postale su cui apporre lo speciale annullo filatelico

L'indice dei Servizi di consumo italiano in territorio positivo - +0 - 95% - : Scambi al rialzo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 26.

SARI : l’intelligenza artificiale al Servizio della Polizia italiana : Nel recente caso di cronaca della rapina di Lanciano, la Polizia Scientifica di Brescia è riuscita ad arrestare i sospettati grazie al Sistema automatico di riconoscimento immagini detto SARI, introdotto lo scorso anno per la Polizia Di ...

Moscovici avverte l'Italia : 'Ogni euro di debito è un euro tolto ai Servizi' : 'Se gli italiani continuano a indebitarsi, cosa succede? Il tasso di interesse aumenta, il servizio del debito diventa maggiore. Gli italiani non devono sbagliarsi: ogni euro in più per il debito è un ...