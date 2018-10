Migranti | Parigi | ' rammarico per errore'

Polizia italiana : 'La Francia ci riporta i Migranti con i furgoni'. Parigi : 'Un errore' : Scoppia un nuovo caso diplomatico tra Roma e Parigi: due agenti della Digos hanno dichiarato di avere visto, venerdì mattina, delle persone di origine africana scendere da un furgone della gendarmeria ...

Migranti portati in Italia - Parigi : incidente - lavoriamo per chiarire : "Si sta lavorando per cercare un chiarimento a quello che sembra un incidente". Lo riferiscono fonti del governo francese in merito al presunto sconfinamento della gendarmeria che avrebbe lasciato dei ...

Torino - Migranti fatti scendere da un furgone della gendarmeria francese al confine - Replica Parigi : 'Un incidente' : "Sono in attesa di sviluppi: non voglio credere che la Francia di Macron utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli immigrati in Italia", ha aggiunto il ministro dell'Interno, ...

La Gendarmeria francese scarica Migranti in Italia. La procura apre un’inchiesta. Salvini : “Parigi spieghi” : L’episodio, notato da alcuni agenti della Digos di Torino impegnati nei controlli successivi allo sgombero della canonica di Claviere, risale a venerdì 12 ottobre. Un furgone della Gendarmeria francese è stato visto e filmato mentre si fermava sul limitare del bosco, in prossimità del tunnel di Cesana, e far scendere «con un cenno della mano» alc...

Aquarius - intesa Parigi-Madrid-Lisbona per spartirsi i Migranti | La Francia nega lo sbarco : Il Portogallo avrebbe raggiunto un accordo con la Francia e la Spagna per l'accoglienza dei migranti dell'Aquarius. Lo scrivono i media francesi dopo che Parigi aveva negato l'approdo della barca con 58 migranti a bordo. Bruxelles si era chiamata fuori: "Non batte bandiera Ue e viene dalla Libia"

Parigi dice no all'Aquarius con 58 Migranti - verso un nuovo scontro tra Italia e Francia : Marsiglia - 'Per ora, la Francia dice no' : il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc, ha risposto così alla domanda se la Francia fosse pronta ad accogliere la richiesta dell'Ong Sos Mediterranee di aprire il porto di Marsiglia alla ...

Migranti - Aquarius verso Marsiglia chiede di attraccare ma Parigi la stoppa : 'Serve una soluzione europea' : Il governo francese risponde in modo evasivo alla richiesta della Aquarius , la nave gestita dalla Ong Sos Mediterranee, di accogliere "a titolo eccezionale" i 58 Migranti attualmente a bordo dell'...

Migranti pestano attivista di sinistra. E lei : "Parigi è il Terzo Mondo" : Un'attivista di sinistra francese nonchè nota youtuber, Tatiana Ventòse, è stata picchiata selvaggiamente e senza alcun motivo da un gruppo di nordafricani mentre si trovava nella metropolitana di Parigi. L'aggressione l'ha scossa talmente tanto da averle fatto rivedere radicalmente le sue idee politiche.Secondo quanto raccontato sui giornali locali dalla stessa Tatiana, 2 ragazzi nordafricani seduti vicino a lei in metropolitana hanno dapprima ...